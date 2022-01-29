Теперь армянам мерещатся зомби в Карабахе: новый уровень мифотворчества

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на то, что прошло чуть более двух лет со дня победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и освобождения наших земель, армянские мифотворцы и реваншисты до сих пор не могут угомониться. Как известно, чтобы оправдать свое позорное поражение и быстрый разгром т.н. "непобедимой армянской армии" по всем фронтам, они постоянно придумывают какие-то причины. Во время войны армянам мерещились ВВС Турции, террористы, наемники, боевики, да чуть ли не весь мир. Но сегодня армянское фейкометство перешло, как говорится, на некст левел - оказывается, против Армении воевали "курящие зомби".

Очередная армянская фантастика в стиле сюжета известной компьютерной игры "Обитель Зла", по которой было снято несколько фильмов, распространяется по Телеграм-каналам. На опубликованном видеоинтервью неизвестный армянин рассказывает об одном из эпизодов войны.

Завтра станет известно о белых ходоках или инопланетянах... Смеяться, как обычно, над армянскими мифами можно долго, ибо смех продлевает жизнь. Но пока дело не дошло до психиаторов, хочется дать совет армянским ревашистам и мифотворцам - пора уже признать очевидное:

1. не было никогда "непобедимой армянской армии".

2. была армия, полностью разграбленная Кочаряном и Ко.

3. массовые дезертирства и бегства

4. факт военно-технического превосходства Азербайджанской армии

5. факт численного превосходства.

Рецепт из пяти пунктов для психического здоровья. Потом для полного оздоровения необходимо понять, что новая реальность в регионе, созданная победой Азербайджана, неизменна, конфликт завершен и пора подписывать мирный договор, проводить делимитацию и демаркацию границ, открывать их, подписывать мирный договор.

При всех этих условиях армянскому народу станет жить намного лучше. Во-первых, потому что таким образом они будут иметь возможность проснуться от долгих лет промывания мозгов всякого рода историческими фейками, во-вторых, просто заживут - денег будет больше, ведь Армения выйдет из блокады, в которую она сама себя загнала.