Лже-пропаганда Армении теперь атакует Грузию

Автор: Мехти Ахмедзаде

Культурное и духовное наследие Азербайджана постоянно подвергается присвоению со стороны армянских фальсификаторов, стремящихся таким путем самоутвердиться в современном мире. Армянская история, как известно, не совсем богата и древна, как это пытаются представить. Поэтому, как "выход из ситуации", приходится выдавать все за армянское - памятники, церкви, песни и кухню. Причем армянских воров и плагиаторов не останавливают даже явно неармянские названия присваиваемых ими блюд и образцов культуры. Например, если спросить у армянина, что означает слово "долма", он не найдет ответа, так же, как не сможет объяснить этимологию названия "Карабах". Да и в толковых словарях и в словарях перевода армянского языка с XVII по XX век нет таких слов, как долма, лаваш и т.д.

Удивителен еще и тот факт, что присвоение азербайджанской культуры и кухни армянам кажется недостаточным, чтобы "обогатить свою историю", очень часто они замахиваются и на все грузинское - бастурма, хачапури, традиционные грузинские кувшины для вина "квеври", назвав их армянскими "карасы" и т.д. На днях армяне вновь попытались заняться плагиатом, пытаясь присвоить мацони (по-нашему гатыг). Поменяли пару букв, по традициям фальсификаций, и грузинский продукт приобрел "древнее армянское название мацун". То есть они даже не удосужились придумать что-то оригинальное, а просто перекопировали грузинское, изменив окончание. Позвали бы хоть мастера лжи Арцруна (Ованнисян - ред.) - он, как искуссный лгун, может, придумал бы что-нибудь креативнее "мацуна".

Грузины - воинственный народ и достаточно терпеливо до сих пор переносили подобные шалости соседей, но терпение и у них, наконец, лопнуло. До последней поры армяне преспокойно возили в Россию "мацун" через территорию Грузии, а теперь грузины его по своей территории просто не пропускают. Официальный Тбилиси задействовал запрет, связанный с названием этого продукта, считая его эксклюзивно грузинским. В Грузии "мацони" в качестве географического указания зарегистрировано еще с 2011 года, и по закону провоз транзитного товара с таким названием запрещен. Напомним, что в том году были запатентованы и самые известные блюда и продукты грузинской кухни - хачапури, сулугуни, чурчхела и виноградная водка чача.

Армяне разобиделись, но ввиду того, что через Грузию у армян единственная дорога, пришлось им менять название продукта. Так появился кисломолочный продукт с совершенно нелепым названием "армянский горный йогурт".

Потом грузинская телекомпания "Имеди" подготовила сюжет о запрете поставок "мацуна". Во время представления материала на экране появились бутылки с молочным продуктом. По-грузински на них было написано "мацони", а по-армянски - "Карабах - это Азербайджан, долма тоже азербайджанская". Репортаж грузинского канала обрёл популярность в Сети и вызвал ярость у армянских пользователей.

То, что грузины, как и мы, не даем в обиду армянам свою кухню, - это хорошо, но давайте подробно разберем, как на самом деле работает армянская мифология. Армянский народ постоянно заимствует песни, мелодии, кулинарию, некоторые обряды, обычаи и традиции у соседних с ним народов. Именно поэтому, к примеру, слова "лаваш" и "дудук" впервые появились в армянских словарях в начале XX века. По аналогии отметим, что армяне, проживающие на Ближнем Востоке, заимствовали часть культуры и кулинарии арабских народов и турок, в Иране - азербайджанцев и персов, на Кавказе - азербайджанцев, грузин и кавказских народов. Такая же ситуация и в других регионах, где селились армяне.

Все дело в том, что народ формируют его язык и его мифология, но основным паспортным показателем любого народа являются его кухня, национальная одежда, песни и танцы. А наши соседи создают свою идентификационную карту за счет других народов. Армяне всегда кочевали, перенимали ценности разных народов, затем забывали. Перенимая культуру другого народа, они не понимают, что это не приносит величия, ибо весь мир давно уже знает правду.

Спор, кто древнее, кто что изобрел, что чьей кухне принадлежит, ведется между грузинами и армянами издавна. К счастью, несмотря на всю горячность, Грузия разруливает ситуацию как положено. Еще более серьезными споры начали становиться в последние годы, с развитием грузинского туризма и торговли, когда стало понятно, что старые названия блюд, напитков могут приносить неплохие деньги, если их превратить в раскрученный бренд. Тогда-то и закипели настоящие страсти по поводу того, кто придумал хинкали и хачапури, а кто - бастурму и суджук. Особенно болезненными стали схватки в сфере виноградарства. Армяне, к безмерному возмущению и обиде грузин, в один момент вдруг стали претендовать и на чурчхелы - сладкие колбаски из грецких орехов или фундука и виноградной патоки. Спор, кажется, официально не разрешен до сих пор.

Такие грузинские блюда как хачапури, чурчхела, сациви уже стали давно кулинарными брендами мирового значения, не говоря уже о грузинских винах, популярность, которых растет в мире с каждым годом. Все это не дает покоя армянам, которые, как известно, тратят огромные усилия, чтобы доказать, что блюда соседних народов - это "исконно армянские". Интересно, что армяне сегодня умудряются присваивать и выдавать за армянский грузинский сыр сулугуни, который с армянами вообще не как не был связан. Родина сулугуни - Западная Грузия, а еще точнее Мегрелия, где исторически никогда никаких армян не жило. Отсюда культура производства сулугуни распространилась по всей Грузии. Армяне заимствовали, и то в ограниченных объемах, производство сулугуни буквально последние десятилетия. Но уже успели причислить сыр сулугуни к истинно армянским продуктам.

Все это могло бы быть смешно, если бы не было так печально. За этими всеми попытками присвоения однозначно стоят и политические интересы, поэтому сегодня вопрос защиты материального и нематериального наследия обретает политический и правовой характер. Попытки присвоения армянами древних памятников, фольклора, народной музыки, образцов кухни, ковров, танцев, музыкальных инструментов соседних народов преследуют цель сбора сфальсифицированного "фактологического материала" о том, что якобы армяне являются "жителями с самыми древними корнями" Южнокавказского региона, воплощение в жизнь иллюзии о "великой Армении", "миацуме" и создание ложного мнения у международной общественности.

Помнится, грузинское издание "Саэрто газети" несколько лет назад в одной из своих публикаций посоветовало: "Мы не должны забывать, что еще в начале прошлого века армяне предъявили иск по Грузии в Лиге Наций из-за того, что грузины объявили "армянский город Тбилиси" своей столицей. Тогда армяне начали войну против Грузии. Однако тогда у них ничего не получилось, но армяне до сих пор мечтают, что в один прекрасный день, конечно же, с помощью других, они вернут заветный город и "грубое" название Тбилиси поменяют на более "приятное" армянское - Тпхи"...

Так что, если армянство полагает, что все это забывается, оно сильно ошибается.