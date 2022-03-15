Симоньян и Ко бросились на защиту Эрнста

Вчера на "Первом канале" Константита Эрнста произошел конфуз, сильно ударивший по его репутации. Одна из сотрудниц канала во время вечернего выпуска новостей вышла к камерам в студии с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. Как стало известно позже, ею является редактор Марина Овсянникова. По ее словам, пойти на данный поступок ее побудило то, что ее отец является украинцем, а мать русской. Овсянникова выразила надежду, что народы сумеют помириться.

Эрнсту, конечно же, такие акции ни к чему, ибо он думает лишь о своем имидже и возможности проворачивать махинационные схемы посредством российского государственного СМИ. Спасать этот имидж, как ни странно, бросилась всем известная армянская пропагандистка Маргарита Симоньян. Странно это, как минимум, потому, что сама репутация Марго находится ниже плинтуса из-за ее постоянных провалов.

Будучи руководителями государственных СМИ, Марго и Эрнст, постоянно бьют по имиджу России на международной арене своей деструктивной деятельностью, направленной во имя армянства и против интересов РФ. Эрнст, как известно, давно завербован армянской диаспорой и, как агент, делает все, чтобы ее "повестка" была главной, а не российская. Теперь в такой ситуации, когда Костю могут просто уволить из-за штатной сотрудницы, было очевидно, что другие агенты, рано или поздно бросятся его защищать. Первой оказалась Марго, которая решила и подстраховать, так как в Сети начали писать, что муж Овсянниковой работал на RT, девичья фамилия девушки - Ткачук, и она училась на одном курсе с Симоньян в Кубанском университете.

Симоньян начала оправдываться и за себя, и за Эрнста, что Овсянникова - "бывшая жена одного из режиссеров RT" и "они давно развелись и живут очень разными жизнями". Что касается учебы на одном курсе в Кубанском госуниверситете, то Симоньян это опровергла, однако подтвердила: если в девичестве Овсянникова действительно была Ткачук, то такую она помнит - Марина Ткачук была протеже директора ГТРК "Кубань" и он лоббировал ее назначение на должность собственного корреспондента телекомпании в Краснодарском крае и сопротивлялся назначению Симоньян на это место.

Как видим, оправдание так себе, но повестка дня у армянского лобби сменилась резко - если Эрнста уволят, то Симоньян и компашка потеряют доступ к "Первому каналу", через который, в том числе, они продвигали свои коммерческие, коррупционные, лоббистские интересы.

В который раз мы становимся свидетелями того, что армянство и их агенты своим глупым мнением ставят под сомнение авторитет российских СМИ, да и России в целом. Парадоксально, что эти "раковые опухоли" вроде бы везде настаивают на том, что "действуют в интересах России", а потом идут в совершенно противоположном направлении, вплоть до нарушения законов страны. Стоит еще напомнить, что из-за паршивой деятельности Симоньян Russia Today, Sputnik и другие подконтрольные ей государственные СМИ сегодня заблокированы на Западе - а это дополнительные сложности для российких медиа, потеря сотен рабочих мест для занятых на этом канале журналистов. Что бы ни говорили Симоньян и Эрнст, интересы, которые они преследуют, во многом имеют лишь одну цель - присваивать российский бюджет.