Кому мешает на Западе стабильность в Азербайджане?

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Спустя длительное время на Западе спланировали новую очернительскую кампанию против Азербайджана. Активизировались тесно связанные с Арменией организации, взяв на вооружение пресловутую тему "прав человека". Видимо, организаторы провокаций получили финансы на очередную пропагандистскую кампанию дабы не дать окончательно потухнуть заряду энергии азербайджанофобов.

Поводом для раздувания инцидента стало дело журналистки Айтен Мамедовой. Напомним, что вечером 8 мая неизвестный напал с ножом на представительницу СМИ. На следующий же день было возбуждено уголовное дело в связи с наличием в действиях против журналистки элементов статьи УК 134 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Тем временем, сразу после этого инцидента как в западных СМИ, так и местных оппозиционных ресурсах была развернута кампания с целью политизации происшествия. 9 мая проживающие за границей блогеры, правозащитники, а также оппозиционные партии начали выступать с нелепыми заявлениями, мол действия нападавшего следует расценивать как "давление на свободу слова".

Ну и конечно, дело не обошлось без вмешательства иностранных "поучителей". Особым рвением отличились США, которые выразили озабоченность инцидентом на уровне как Госдепартамента, так и американского посольства в Азербайджане. Далее к заказной кампании присоединились известные своей антиазербайджанской позицией международные организации "Репортеры без границ", "Human Rights Watch", а также Норвежский Хельсинкский комитет.

Кульминацией стало решение группы так называемых "активистов" назначить на 14 мая акцию протеста в центре Баку. Примечательно, что весь период клеветнической кампании с 8 по 14 мая широко освещался в зарубежной прессе. Станции "Голос Америки" и "Радио Свобода" и вовсе раскочегарились, открыто призывая граждан Азербайджана присоединяться к манифестации на своих страницах в соцсетях.

Как бы не пыжились азербайджаноненавистники, сколько бы не выделяли денег на осуществление грязных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, добиться задуманного им так не удалось. Большинство граждан проигнорировали еле заметную "сходку" протестующих. Основная часть из них называла себя "независимыми журналистами", пришедшими освещать мероприятие. Особо стоить отметить, что полиция во время проведения манифестации действовала этично и в рамках закона. Никакого насилия не применялось, что признавали сами организаторы протестов.

На этом фоне довольно странным кажется заявление посольства Великобритании в Азербайджане относительно акции оппозиции. В нём выражается "обеспокоенность по поводу разгона мирного протеста" и применения против участников демонстрации "насилия". Ощущение, что заявление было подготовлено заранее с расчётом на то, что во время протестов будут столкновения, и западные СМИ смогут получить столь желаемую картинку. Но у западных кураторов что-то пошло не так, а заявление подкорректировать видимо забыли.

Вот уже почти месяц в Армении проходят митинги оппозиции, где полиция применяет физическую силу в отношении протестующих. По последним данным более 400 человек в Ереване подверглись приводу. Есть установленные факты задержаний и арестов по политическим мотивам, людей похищают и избивают. Примечательно, что ни со стороны США, ни Великобритании, ни ратующих за права человека вышеупомянутых организаций не было ни одного заявления по событиям в соседней стране. Что это, если не пример двойных стандартов?

Такой расклад событий подводит нас к тому, что искусственный ажиотаж вокруг дела Айтен Мамедовой - не более чем неудачная попытка раздуть из мухи слона. А организация несанкционированной акции - это запланированный сценарий, реализуемый по указке и финансированию некоторых кругов на Западе, отличающихся нетерпимостью к Азербайджану.

Попытки раскачать Азербайджан в условиях геополитической турбулентности предпринимаются не в первый и, наверняка, не в последний раз. Уж очень тревожит недругов как политическая, так и социально-экономическая стабильность нашей страны. Всё норовят внести разлад в азербайджанское общество, действуя тараном и напоминая большого слона в посудной лавке.

Не получилось раньше. Не получится и сейчас...