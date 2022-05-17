Радикальная оппозиция и армянство

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Весна. Распускаются не только почки на деревьях, но и "надежды" в рядах так называемой азербайджанской оппозиции. В чем была суть прошедшей на днях невнятной акции, устроенной этой компанией, никто особо не запомнил. Но зато все заметили, запомнили и продолжают обсуждать один факт. Внимание всех привлек развевающийся над толпой многоцветный флаг ЛГБТ-сообщества. Даже те, кто собирался посочувствовать непонятной акции и присоединить к ней свои голоса, увидев в соцсетях характерное полотнище, сбавляли децибелы "праведного возмущения" и с недоумением примолкали. Что это было? Причем здесь радужный флаг секс-меньшинств?

Наивные. Все ведь просто и ясно как день. Деятели, претендующие называться оппозицией, испробовали все способы обратить на себя внимание "демократического Запада", но интерес к себе возбудить так и не смогли. И тогда наши изобретательные радикалы расчехлили последнее оружие, которое, уверены, считают самым действенным и смертоносным, - вылезла на акцию с флагом ЛГБТ.

Почти одновременно с акцией на официальном сайте ЛГБТ-сообщества США (LGBTQ Nation) появилась статья, в которой было подробно разъяснено, почему радикалы и демагоги в Баку сделали именно такой выбор. Автор статьи, отталкиваясь от меморандума Джо Байдена о продвижении прав секс-меньшинств, предложил пути борьбы против Азербайджана с использованием этого факта. Некто Ханс Джонсон считает, что у президента США есть "инструменты для борьбы с нетерпимостью и дискриминацией со стороны иностранных правительств. Она может начать защищать права ЛГБТ в Азербайджане, применив статью 907 ​​Закона США о поддержке свободы, которая ограничивает военную помощь США Азербайджану"...

Ну вот, приехали.

Дальше - больше. Антиазербайджанская кампания, разворачивающаяся вокруг темы ЛГБТ в Азербайджане, уже захватывает Твиттер, звучат странные заявления от международных организаций. Как видно из публикации некоего Джонсона, вопрос утрируется до невозможности. Если приплетена даже 907-я поправка (!!!), это значит, что орудия, направленные на нашу страну, расчехлены не столько местной оппозицией, сколько внешними кругами, на которые здешние крикуны работают. Это все - отдельные фрагменты единого плана, и у каждого там свои роли.

Интересно, что в одной пьесе с нашими крикунами заняты и армянские националисты. Последние незамедлительно развернули активную деятельность в Твиттере, распространяя статью Джонсона и добавляя к ней безумные комментарии. Так как истерично продвигаемая армянами теория "армянофобии в Азербайджане" не дала плодов, те решили зайти с другой стороны. С той же, что и азербайджанская радикальная оппозиция, с которой у "наидревнейших", похоже, сложилась неплохая кооперация и полное взаимопонимание. Азербайджан, вопит посол Армении в Нидерландах Балаян, несмотря на решение Евросуда, продолжает, де, "пропаганду ненависти".

То есть в то время, как в Баку оппозиция размахивает флагом ЛГБТ, армяне рукоплещут Джонсону, призывающему Вашингтон разморозить 907-ю поправку за то, что в Азербайджане молодежь воспитывают на основе морально-нравственных ценностей, присущих национальному менталитету. И то единомыслие, которое демонстрируют обе стороны, о многом говорит. Прослеживаются четкие параллели в действиях местных активистов, армянской пропаганды и некоторых зарубежных кругов, которым рост авторитета Азербайджана в Европе очень не по нраву. То, что тема ЛГБТ в этой возне является главным инструментом, лишний раз доказывает, что никаких других аргументов ни у наших оппозиционеров, ни у армян не осталось.

Не будем рассуждать, что лучше, а что хуже. Каждому свое, как говорится. Если местным радикалам нравится бегать по городу с полосатым флажком в цветах радуги, это их личное дело. Никто их за это не осуждает. Мы просто удивляемся, почему фоном для политических лозунгов выбран именно этот флаг... Хотя нет, уже не удивляемся.

А вот что на самом деле удивило - это цитирование автором статьи на сайте LGBTQ Nation слов Президента Азербайджана. Неужели этот Джонсон так внимательно отслеживает выступления азербайджанского лидера, что знает, о чем тот говорил на 100-летии БГУ в 2019 году? Это и впрямь странно и вызывает подозрения, что и тут не обошлось без работающих против своей родины наших соплеменников, окопавшихся на Западе. Или же без местных армянских тусовок, где каждое слово, доносящееся из Баку, подвергают глубочайшему анализу и складируют. Впрочем, и те, и другие имеют одних работодателей, поэтому не будем отделять их друг от друга.

В заключение все же хотелось бы привести цитату из выступления Президента Ильхама Алиева в БГУ в ее исконном звучании. Она очень важна для нас и совершенно безопасна для всех прочих, в том числе для коллег Ханса Джонсона.

"Мы строим государство на традиционных ценностях, - сказал глава государства, - есть старшие и младшие. Мы должны хранить это, пусть молодежь услышит меня и всегда обращает внимание на вопрос старших и младших. Сегодня в некоторых странах на это не обращают внимание. Уже не делается разницы между мужчинами и женщинами. Но мы живем и должны жить в традиционном обществе. Мы должны уважать женщин, беречь, защищать их: не они нас, а мы их. Есть гендерное равенство, и мы принимаем его. Но мы не можем жить за рамками традиционного мышления, пусть об этом знает и молодое поколение. Старших надо уважать, за их возраст. Сегодня некоторые пытаются исключить из нашего лексикона слова "аксакал", "агбирчек", как это происходит в некоторых странах. Смотришь на них и приходишь в ужас. А потом нам советуют интегрироваться. Я однажды спросил, когда Европа еще была охвачена экономическим кризисом: куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит "Стоп Ислам"?"

Что-то не так?