Необходимо самостоятельно решать региональные проблемы

Турция придает большое значение укреплению межпарламентских отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на 3-м годовом заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку.

Он поблагодарил Азербайджан за проведение этого заседания.

Председатель парламента отметил, что пандемия коронавируса привела к возникновению глубоких социальных, экономических и других проблем во всем мире.

"Пандемия также повлияла и на здоровье людей. Она продемонстрировала, что мы должны действовать сообща для решения проблем. Для этого важны региональное сотрудничество и солидарность. Здесь также важна парламентская дипломатия. Мы не должны допускать, чтобы глобальные игроки, действующие в собственных интересах, решали региональные проблемы. Это только усугубит их. Поэтому мы должны сами решать региональные проблемы", - сказал Шентоп.