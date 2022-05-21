В Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

21 мая в Шуше состоялось совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает Day.Az, на совместном заседании комитетов по делам молодежи и спорта, а также по вопросам семьи, женщин и детей в Шуше был обсужден ряд вопросов, в том числе просвещения молодежи и спортсменов, представляющих Азербайджан на международных соревнованиях.