Автор: Пярвин Мирзазаде

Пока армянская оппозиция пытается свергнуть Никола Пашиняна, представители нынешних властей все больше начали вести себя вызывающе по отношению к достижению мирного соглашения с Азербайджаном, пытаясь выдвигать условия, словно это не Армения проиграла Вторую Карабахскую войну и капитулировала.

В последние дни участились провокационные обстрелы позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе со стороны Армении. Официальный Ереван открещивается от отвественности за них, заявляя, что на границе все спокойно.

Официальные представители Армении в ходе своих встреч с представителями зарубежных государств и международных организаций стараются использовать любую возможность, чтобы обвинить Азербайджан в невыполнении пунктов трёхсторонних Заявлений и договорённостей, достигнутых в ходе встреч в Брюсселе и Москве, хотя армянская сторона сама же саботирует их выполнение по полной программе.

Вызывающая наглость армянских политиканов дошла до такой степени, что некоторые высокопоставленные армянские чиновники, "забыв" о том, что Карабахский регион - неотъемлемая часть Азербайджана, признанная всем международным сообществом, требуют направить туда некие оценочные миссии, без согласия азербайджанской стороны.

Особенно усердствует нынешний глава МИД Армении А.Мирзоян, который уже пришёл в себя и отошёл от травм, полученных в ноябре 2020 во время штурма разъярённой оппозицией парламента, который он тогда возглавлял. Выступая 20 мая 2022 года на 132-ой сессии министров иностранных дел Совета Европы в Турине (Италия), он в очередной раз, забыв о целях мероприятия, попытался разжалобить коллег очередными байками о "несчастной" Армении, ставшей жертвой "агрессии" Азербайджана, который якобы "нарушил" покой "мирных" жителей Армении и напал на некий (ему только ведомый) "арцах".

Далее в своём выступлении А. Мирзоян нагло врал и клеветал, пытаясь свалить ответственность за конфликт на азербайджанскую сторону, обвинив в разрушении "армянских культурных памятников" на освобождённых азербайджанских территориях.

Несведущему слушателю могло бы показаться, что глава армянской дипломатии пытается вызвать слезу своим выступлением, но тут он выдал главную мысль, что, оказывается, Армения борется не за чужую территорию, а за некое "достоинство" людей, которых нужно уважать. То есть господин А. Мирзоян оправдывает оккупацию и желание присвоить азербайджанскую территорию тем, что нужно уважать какое-то понятное только армянской стороне "достоинство" армян-жителей Карабахского региона Азербайджана и для этого Армения развязала кровавый конфликт и войну, которые длились более 30 лет.

Большего фарисейства и цинизма участники сессии не слышали никогда. А. Мирзоян стремился представить Армению "белым пушистым ангелочком", которая спит и видит мир в регионе, но при условии того, что ради этого нужно только одно - отторгнуть от Азербайджана его суверенную территорию, предоставив независимый статус сепаратистам. Ведь по мнению официального Еревана, конфликт ещё не закончен, пока не будет "признания" так называемого "арцаха".

После этого всяческие армянские сказки о "мирных намерениях" выглядят как насмешка над международным сообществом, так как всему миру давно известно, что для Азербайджана эта позиция категорически неприемлема и является фактическим объявлением войны.

Армянская сторона, оправившись от шока поражения во Второй Карабахской войне, вновь ведёт себя как раньше: с одной стороны, не прекращает вооружённые провокации на границе, пытаясь спрятаться за спиной миротворцев и союзников по ОДКБ; а с другой стороны, вводит в заблуждение мировое сообщество своим мнимым стремлением к достижению мирного соглашения, но на своих условиях.

Выглядит довольно комично, когда армянские официальные лица пытаются вновь перевести мирный процесс в рамки фактически почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, которую собрать в нынешних условиях невозможно. Сопредседатели Минской группы, эффективность работы которых была равна нулю, уже изменили свой статус, ввиду невозможности совместной работы из-за событий в Украине.

Переговорный процесс может продвигаться только в двусторонним формате при посредничестве России или ЕС, что и происходит в настоящее время. Попытки армянской стороны настоять на том, что переговорный процесс должен вернуться в рамки Минской группы означают, что Армения не хочет никакого мира и делимитации границы, стараясь заморозить ситуацию для возможного реванша.

Не отстает от представителей светской власти и армянское духовенство. Высший Духовный Совет Армянской Апостольской Церкви во главе с католикосом Гарегиным II 20 мая 2022 года распространил заявление, которое больше походит на ультимативный документ военного ведомства, чем на обращение отцов церкви. Заявление напоминает ультиматум власти светской, что должна делать и как вести переговоры, чтобы "арцах" был независимым. Похоже, что проект текста заявления был написан совместно с представителями радикальной оппозиции, в тесном сотрудничестве с зарубежной диаспорой и при участии некоторых чиновников, которым все это необходимо, чтобы показать международным посредникам невозможность принятия 5 базисных мирных принципов, предложенных Азербайджаном.

Видимо, отцы церкви, которым по роду деятельности, наверняка, нужно призывать паству к миру и диалогу, а не к войне и ненависти, решили вмешаться, чтобы укрепить воинствующий непримиримый пыл армянских властей.

К этой пропагандистской кампании присоединилась и новый армянский защитник прав человека К. Григорян, которой, наверное, снятся лавры своего предшественника, бесславно закончившего карьеру и оставшегося на обочине дороги Табаки Татояна. Эта экзальтированная дама уже открыто делает политические заявления, в том числе и по переговорному процессу, которые не соответствуют ее мандату и функциям.

Власти Армении, чтобы представить себя общественному мнению в лучшем свете, вновь пустили в ход свои старые провокации, отправив на территорию, где временно размещены миротворцы, министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна, который провёл встречи с лидерами сепаратистов, обещав финансовую и другую помощь.

Такие действия официальных лиц Армении являются грубейшим нарушением суверенитета Азербайджана и являются провокацией, направленной на срыв переговоров. Зная резкую реакцию азербайджанской стороны, официальный Ереван идёт на все эти шаги в преддверии встречи 22 мая 2022 года в Брюсселе, чтобы сорвать предстоящие переговоры, а затем возложить ответственность на Азербайджан.

Организацией подобных вояжей армянских официальных лиц и зарубежных делегаций без разрешения Баку Армения не только ставит под вопрос функционирование Лачинского коридора, но и подставляет командование российских миротворцев, которое несёт ответственность за обеспечение безопасности коридора и выставляет его в плохом свете, преднамеренно сталкивая с азербайджанскими официальными властями.

Армянская сторона уже дважды, под надуманными предлогами, перенесла переговоры по началу делимитации и демаркации границы, понимая, что при объективном ходе переговоров придётся вернуть назад оккупированные азербайджанские эксклавы и ещё некоторые незаконно удерживаемые приграничные территории, которые ещё в советское время временно были переданы для хозяйственного использования Армянской ССР.

Власти Армении, которых оппозиция обвиняет в "предательстве", играет собственную игру в попытках усидеть на двух стульях. Армянская сторона пытается делать реверансы и союзникам по ОДКБ, которые заинтересованы в скорейшем открытии Зангезурского транспортного коридора и ЕС, которое обещало щедрую финансовую помощь (почти более 2,6 миллиарда евро) в случае успеха мирных переговоров. Поэтому армянские власти при всей своей явной непримиримости делают "хорошую" мину при плохой игре, напялив на себя тогу мнимого миролюбия.

Правда, уже секретарь совбеза Армении А. Григорян заявил, что никаких документов на предстоящей встрече 22 мая 2022 года в Брюсселе армянская сторона подписывать не намерена, чем, наверное, страшно обрадовал и оппозицию, и отцов церкви, и зарубежную диаспору, для которых мир хуже, чем новая война. Такое заявление А. Григоряна рассчитано в основном на представителей оппозиции, которые после пары дней затишья провели вечером в Ереване очередной "марш-бросок" и митинг на известной площади имени страны-сопредседателя любимой Минской группы, против "соглашательской и предательской" политики правительства, в которых приняли участие несколько тысяч наиболее верных их сторонников.

Хотя мировое сообщество в общем, несмотря на резкие противоречия и антагонизм, возникшие после начала военных действий в Украине, в целом положительно воспринимает возможный мирный процесс и ослабление напряженности на Южном Кавказе. Для России вопросы стабильности на южных границах и открытия новых транспортных коридоров являются очень актуальными, учитывая необходимость налаживания устойчивого, безопасного сухопутного транспортного сообщения с Европой и Азией. США и ЕС заинтересованы в достижении мирного соглашения, которое положило бы конец многолетней вражде и кровопролитию. Сопредельные страны надеятся, что установление мира между Азербайджаном и Арменией будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этих условиях наглое поведение армянских политиков, которые своими действиями торпедируют саму идею мирного процесса, выдвигая заранее неприемлемые условия, могут спровоцировать новый виток напряженности.

Предстоящая встреча в Брюсселе между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном при посредничестве Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля может быть одной из последних возможностей для Армении придти к мирному соглашению, сохранив лицо. Несмотря на довольно сильное противодействие мирному соглашению со стороны радикальной оппозиции и диаспоры, в целом большинство граждан Армении благожелательно смотрят на мирный процесс и начало диалога, устав от войн и лишений, что проявляется в том, что оппозиция не может получить их поддержки.

Возможно, что некоторые армянские политики все ещё надеятся на то, что работая на два фронта, им удасться склонить своих зарубежных партнёров к оказанию давления на Азербайджан в целях добиться односторонних уступок. Но, видимо, оно плохо усвоили уроки предыдущих событий и недооценивают Президента Ильхама Алиева, который уже предупредил армянских реваншистов о том, какие последствия могут их ожидать в случае того, если они будут продолжать свои опасные игры с огнём.

Недаром древние римляне говорили, что если хочешь мира - готовься к войне, что полностью можно отнести к нынешней ситуации в регионе. Как бы не старалась армянская сторона обмануть посредников и попытаться их руками заморозить ситуацию и затормозить мирные переговоры, все равно ничего у них не выйдет.

Азербайджан, в очередной раз проявив добрую волю и стремясь к установлению стабильного мира, идёт на переговоры в Брюсселе, но жертвовать своими национальными интересами и частью территории во имя иллюзорного мира не намерен. Если же армянская сторона намерена продолжать свои подковерные игры и увиливать от достижения реального мира, то это приведёт к тому, что придётся повторить уже испытанный Азербайджаном силовой метод принуждения к выполнению положений международного права и Устава ООН.