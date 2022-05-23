Завершилось заседание комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Завершилось заседание комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на нем было рассмотрено более 100 обращений о помиловании и состоялись последние обсуждения по этому вопросу.

Всего на заседаниях комиссии было рассмотрено более 600 прошений о помиловании.