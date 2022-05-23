Завершилось заседание комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на нем было рассмотрено более 100 обращений о помиловании и состоялись последние обсуждения по этому вопросу.

Всего на заседаниях комиссии было рассмотрено более 600 прошений о помиловании.