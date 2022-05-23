Почему Запад не вводит санкции против Армении?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении большая радость - санкции в отношении России становятся все жестче. А значит, перед стратегическим союзником Москвы открываются большие возможности для решения своих финансовых, экономических и демографических проблем.

В Армении сегодня спорят, выбирая определение для описания сверкающих перспектив. Одни хотят видеть в Армении новый Сингапур, другие выступают за армянский вариант Силиконовой долины. Неожиданно открывшиеся для тонущего государства перспективы слепят глаза и лишают логики и чувства самосохранения.

По данным Центробанка Армении, по состоянию на начало мая в армянских банках открыли счета около 16 тысяч нерезидентов, в основном граждан России. В связи с событиями в Украине и введенными против РФ санкциями сотни российских компаний подали заявку на переезд в Армению. В ожидании притока чужих мозгов и чужих денег в Минэкономики РА даже сформирована специальная рабочая группа по релокации зарубежных бизнесов в Армению и созданию новых компаний. Министр Керобян сообщил, что большинство передислоцирующихся в Армению IT-компаний - это структуры, имеющие прямые связи с западными рынками, и в связи с санкциями они не могут продолжать работу в России.

По информации российских медиа, сотрудники IT-компаний на фоне введения санкций столкнулись с рядом проблем. Особенно остро встал вопрос сотрудничества с иностранными заказчиками. Прекращение работы платежной системы SWIFT, ограничения пользования иностранными приложениями, серверами, продуктами, блокировка зарубежных платформ, отказы от партнерства и другое заставляют айтишников покидать страну. Трудности возникли не только в плане сотрудничества с другими странами, но и с различными программными продуктами, которые использовались в разработках. Ограничения очень серьезные и в целом, и в частности. Российские айтишники оказались стреножены. И тут на помощь пришла солнечная Армения.

Когда мы говорим об отсутствии у Еревана чувства самосохранения, мы имеем в виду постоянные предупреждения Вашингтона наказать страны, помогающие России обойти санкции. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее огласил список стран, подозреваемых в этом деле, и Армения была названа в их числе.

Тем не менее, в Армении продолжают активную деятельность, встречая с распростертыми объятиями бегущие в эту страну российские компании. Для придания еще большей привлекательности своему образу в Армении были упрощены условия для российских предпринимателей, прежде всего, занятых в IT-сфере. Этим компаниям будут возвращать 50 процентов подоходного налога, взимаемого с новых сотрудников. По данным Главного разведуправления Минобороны Украины, в Армению уже переехало 113 российских IT-компаний, гражданами РФ в этой стране создано около 1000 частных предприятий и 250 обществ с ограниченной ответственностью (ООО). ФСБ России сообщает, что с конца февраля в Армению прибыло около 140 тысяч россиян. В числе которых небезызвестный олигарх армянского происхождения Рубен Варданян, находящийся в санкционном списке. Беглый олигарх объявил о начале новой эры для Армении и превращении ее в "окно" для российского бизнеса.

Открыты специальные Telegram-каналы, в которых россиянам дается необходимая информация о том, как и что следует делать. Наиболее популярные у россиян "Экономика Армении" и "Переезд в Армению/Взаимопомощь".

Почему российские айтишники выбрали именно Армению? В самой Армении это объясняют некой развитостью IT-сферы в стране, неким высоким интеллектуальным потенциалом и прочими пышными преувеличениями реалий. Но, заметим, IT-компании, да и другие структуры, переезжающие в Армению, переезжают со своим персоналом и пока что никаких расширений штатов за счет так называемых армянских интеллектуалов не планируют. Так что этот пункт из коллективного аутотренинга армянского общества можно вычеркивать. А привлекает российский бизнес то, что в Армении созданы условия и схемы, позволяющие избежать экономических последствий западных санкций.

Интернет полон историй бегства российских айтишников и советов, как обойти санкции благодаря банковской системе Армении, какие условия создает для этого правительство этой страны. Есть подробные инструкции, как вывести санкционные деньги со счетов через армянские банки, как открыть бизнес, чтобы не попасться. Все это, в принципе, не удивляет, потому что человеку свойственно искать место под солнцем. Удивляет, что Ереван вполне себе открыто, осознанно и целенаправленно создает условия для избежания российским бизнесом и IT-сферой западных санкций с целью привлечения денег и специалистов именно в Армению. Первоначально российские айтишники рассматривали в качестве нового пристанища и другие страны Южного Кавказа, но в Азербайджане к такой перспективе отнеслись достаточно холодно, а в Грузии без традиционного кавказского гостеприимства. И выбор пал на Армению. Эта страна не в том состоянии, чтобы выбирать, и, кроме того, она не из тех, кто слишком заморачивается на такой мелочи, как санкции США. Армения привыкла оставаться безнаказанной в любой ситуации, и в этот раз тоже наверняка полагается на мощь своего лобби и деньги диаспоры, которые выведут ее из-под удара, если что.

Помимо беспринципности и ведомости есть еще одна причина, по которой она выбрана "ноевым ковчегом" для российских IT-компаний. Она единственная из союзников России, подписавшая с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Соглашение снижает торговые барьеры для услуг и коммерческих товаров из Армении, а также упрощает процесс получения лицензий, что делает эту страну просто незаменимой для содействия России в уклонении от санкций. Как отмечают аналитики, рост торговли Армении с Евросоюзом в минувшем году создал благоприятные условия для помощи в избежании санкций таким странам, как Россия и Иран. Кроме того, свою роль сыграла и мощная экономическая, политическая и военная зависимость Армении от России.

Издание Geopolitical Monitor еще в марте провело собственное исследование вопроса и пришло к выводу, что способы вывода иранской продукции из-под санкций Запада посредством Армении могут служить прекрасным примером для аналогичных действий России. В прошлом, отмечает издание, благодаря своему выгодному географическому положению, Армения помогала Ирану в операциях по отмыванию денег и облегчала его доступ к международной финансовой системе. Теперь она имеет все возможности сделать то же самое для России, и делает это открыто и не скрывает этого факта. Армения стала не только "мостом" для Ирана, но и "окном" для России, помогая обоим обходить санкции.

Будет ли наказана Армения за свое поведение? Пока что США вплотную заняты Китаем и не обращают внимания на путающуюся под ногами маленькую страну. А эта страна тем временем медленно, но верно превращается в очаг киберугрозы. И в данном случае это угроза не одному Азербайджану, чтобы по традиции не обратить на это внимание. В Армении, под крылышком Еревана в настоящее время формируется армия, мозговой центр. Он не имеет никакого отношения к "интеллектуальным ресурсам" армянства и создается не на армянские деньги, хотя пенки, конечно, будет снимать и армянская сторона.

Если Армения не получит наказания за свои шалости, тогда возникнет вопрос - а для чего вообще вводить санкции, если даже Ереван спокойно может их обходить и не нести за это никакой ответственности. Это будет плохим примером для других. Мы уже не говорим о том, что в последние тридцать лет именно эта страна стоит первой в очереди на применение международных санкций.

Хотя Китай, который Штаты непременно хотят наказать, и Армения, конечно же, не сопоставимы ни по каким параметрам, то, что наказуемо для гиганта, должно быть наказуемо и для.... как бы это сказать... для карлика. Размер не может помогать уходить от ответственности. Это как раз тот случай, когда размер не имеет никакого значения...