https://news.day.az/politics/1472220.html США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома - Ли Литценбергер
США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома - Ли Литценбергер
США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане, об этом говорится в заявлении посла США в Азербайджане Ли Литценбергера в связи со Всемирным днем беженцев.
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