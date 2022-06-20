США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане, об этом говорится в заявлении посла США в Азербайджане Ли Литценбергера в связи со Всемирным днем беженцев.

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