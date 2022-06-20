Спецоперация СГБ Азербайджана

Служба госбезопасности Азербайджана провела операцию в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе операции задержаны должностные лица одной из госструктур.

Согласно неофициальной информации, операция проводилась на терминалах "Абшерон" и "Шелковый путь" Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Ожидается официальное заявление об операции.