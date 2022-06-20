https://news.day.az/politics/1472478.html Спецоперация СГБ Азербайджана - задержаны должностные лица
Спецоперация СГБ Азербайджана - задержаны должностные лица
Служба госбезопасности Азербайджана провела операцию в Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе операции задержаны должностные лица одной из госструктур.
Согласно неофициальной информации, операция проводилась на терминалах "Абшерон" и "Шелковый путь" Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
Ожидается официальное заявление об операции.
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