Мастер-класс от Президента Ильхама Алиева: первые итоги исторического визита в Узбекистан

Автор: Акпер Гасанов

В Узбекистане до сих пор нет посольства Армении. Одного этого факта достаточно, чтобы понять характер отношений между официальными Баку и Ташкентом, между нашими странами и народами. В Узбекистане всегда заявляли о поддержке территориальной целостности Азербайджана и желали ее восстановления. Победа Азербайджана в 44-дневной войне, говорю это со всей ответственностью, была воспринята в Узбекистане, как победа этой страны, как предмет их собственной гордости.

В этом смысле нет ничего удивительного в том, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан был столь теплым и плодотворным. Сразу позволю себе небольшое отклонение от основной темы статьи. Главу нашего государства сложно чем-то удивить. Будучи сыном общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, он с детских лет был погружен в таинствах большой политики.

Он давно узнал, сколь редки в этом мире искренность, порядочность, умение держать слово. Куда чаще, увы, случаи лицемерия, подлости, цинизма, корысти. Именно поэтому Президент Азербайджана всегда высоко ценит проявления настоящей, подлинной, без всяких подводных камней, дружбы и братской помощи. Узбекистан, на протяжении всего времени, что длилась оккупация Арменией наших земель и до сих пор придерживающийся справедливой, честной позиции по карабахскому вопросу, демонстрировал такой братский подход в отношения между нашими странами.

И все же предложение Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева построить за счет государственного бюджета братской страны школу в освобожденном Физулинском районе - это то, что Президент Азербайджана и весь азербайджанский народ будут ценить всегда и очень высоко. Наша страна, за свой счет восстанавливающая памятники архитектуру в различных регионах мира, увидела пример бескорыстного желания помочь, чем могут.

И как тут не вспомнить о том, что именно в Узбекистане в советское время нашли приют, теплое к себе отношение сотни тысяч граждан СССР, представителей самых разных народов, насильно переселенных из мест своего исторического проживания. Для всех них Ташкент стал городом хлебным, городом близким, родным. Таковым он был, есть и будет для десятков тысяч азербайджанцев, что проживают на благодатной узбекской земле.

И официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева, вне всякого сомнения, стал историческим событием для них. Каждый из них был рад и горд приезду в Ташкент Верховного Главнокомандующего, под руководством которого азербайджанская армия одержала историческую победу в 44-дневной войне, освободила великую Шушу и все остальные территории нашей страны.

И очень символично, что в ходе нынешнего визита главы нашего государства в Ташкенте состоялось открытие площади Гейдара Алиева. Примечательно, что она расположена в Мирабадском районе столицы, где компактно проживают азербайджанцы. Это еще один символ искренности, взаимного и глубочайшего уважения в отношениях между нашими странами и народами.

По итогам встреч на высшем уровне подписаны 9 документов. А венцом этого визита стала Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, которую подписали Президенты наших стран. Этот документ придаст новый импульс развитию отношений между нашими странами, поможет совместными усилиями противостоять всем новым вызовам, а также вместе воспользоваться новыми возможностями.

Также важно отметить подписание Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в военной области" и Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве.

В нашем нестабильном мире, когда есть страны, имеющие имперские амбиции, важно иметь сильных союзников. Азербайджан по праву считается экономическим и политическим лидером Южного Кавказа, обладающим самой сильной, имеющей опыт блестящих побед армией в регионе. Узбекская армия по праву считается одной из самых боеспособных в Центральной Азии. Так что, тут сам Бог велел укреплять сотрудничество между нашими странами.

Безусловно, будет увеличен и товарооборот между нашими государствами. По итогам 2021 года он составил около 112 миллионов долларов, что явно не соответствует потенциалу наших стран. Как уже заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, братская страна будет увеличивать грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, что позитивно скажется на товарообороте между нашими государствами, откроет новые возможности для них.

И такое развитие событий станет новым прорывом во внешней политике Азербайджана. Президент Ильхам Алиев, усиливая позиции нашего государства в качестве важнейшего партнера , обеспечивающего энергетическую безопасность Европы, теперь углубляет отношения с Узбекистаном, а далее и со всем регионом Средней Азией и Китаем. Развивая при этом и отношения с США. Назвать это иначе, кроме как мастер-классом Президента Азербайджана, просто нельзя.