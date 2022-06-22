Армянский Соловей-разбойник: новые выкрутасы Самвела Бабаяна

Автор: Акпер Гасанов

В детском кинофильме "Там, на неведомых дорожках" есть персонаж Соловей-разбойник. Сидел он себе в чистом поле, изредка пытаясь нагнать страху на проезжающих, начиная свистесть. Но так уж получалось, что Соловушке часто зуб выбивали. И он регулярно сетовал на эту свою печальную участь. "Мне опять зуб выбили", причитал он из раза в раз. А без зуба Соловушка переставал быть разбойником с большой дороги, оставаясь всего лишь боксерской "грушей! для каждого встречного.

Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе привел к появлению немалого числа прототипов сказочного Соловья-разбойника в рядах карабахских сепаратистов. Двое из них, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, умудрились даже президентами Армении стать. Что наглядно свидетельствует об интеллектуальном, культурном и морально-нравственном уровне армянского народа, представители которого так любят рассуждать о своем мнимом величии.

Помимо Кочаряна и Саргсяна, в рядах карабахских сепаратистов было немало иных Соловьев-разбойников. Одним из коих был Самвел Бабаян. Этот персонаж, окончивший всего лишь среднюю школу в Ханкенди, так и не получивший высшего образования, всегда жаждал власти. Потому, собственно говоря, он и увидел в армяно-азербайджанском конфликте некий социальный лифт для своей нескромной персоны.

В итоге, он стал одним из руководителей так называемых "сил самообороны Нагорного Карабаха"- незаконной, бандитской группировки. В июне 1991 года Самвел Бабаян был арестован и добрых полгода просидел в бакинской тюрьме. Что с ним там сделали, об этом он предпочитает умалчивать. Но в итоге, Бабаян принял участие в войне, в том числе и в оккупации Шуши.

Естественно, что он считал себя одним из главных персонажей, достойных обретения власти в Армении. Но власть эту он так и не получил. Не только в РА, но даже на оккупированных ранее территориях Азербайджана. Что в итоге и привело к тому, что Бабаян затаил злобу на всех. Все это вылилось в то, что в 2001 году, за покушение на тогдашнего главу карабахских сепаратистов Аркадия Гукасяна, он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Правда, спустя 4,5 года он был помилован. Но прошло совсем немного лет и Бабаян снова громко напомнил о себе. Он и еще двое граждан Армении были задержаны 22 марта 2017 года по подозрению в контрабанде ЗРК "Игла". Согласно тогдашнему сообщению пресс-центра Службы национальной безопасности Армении, в ходе следствия были получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу Самвела Бабаяна и по предварительному сговору с ним. Позже армянские спецслужбы сообщили, что данной системой ЗРК "Игла" планировалось сбить самолет третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

В общем, этот прототип сказочного Соловья-разбойника регулярно хотел свистеть и всех пугать, но в итоге ему регулярно выбивали зуб. Что, впрочем, лишь на время успокаивало Бабаяна. Давеча он вновь решил напомнить о себе, сделав ряд смешных заявлений. Самвел, видите ли, считает не правильным, что "Россия играет с Азербайджаном за счет Армении". У Бабаяна забыли в Кремле спросить, что и как им делать!

Тут следует добавить, что по мнению Самвела "Россия сам понимает, что делает". То есть, Россия, в понимании Бабаяна- это слово мужского рода. Такой он, армянский "гигант мысли"! Который снова начал проговаривать мантру о том, что "Карабах в состав СССР передал СССР". Его примитивный расчет сделан на то, что никто не начнет поднимать архивы, копаться в истории. Ведь, на дворе уже июнь 2022 года, а Бабаян предлагает совершить экскурс в 1921 год.

Именно тогда, 5 июля, состоялось заседание пленума Кавбюро ЦК РКП(б), протокол которого Самвел читает как-то слишком по-армянски. В реальности же пленум постановил следующее: "Исходя из необходимости мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах А.С.С.Р., предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящей в состав автономной области".

Мы уже увидели, что Бабаян "русский языка плохо знает, туда-сюда", но кто-то из его знакомых, надеемся, сможет раз и навсегда объяснить ему принципиальную разницу между словами ОСТАВИТЬ и ПЕРЕДАТЬ. Да, помимо этого, Самвелу нужно еще сообщить, что он ввязался в спор не с азербайджанской стороной, а с армянской. К примеру, с бывшим дашнаком, а затем одним из руководителей СССР Анастасом Микояном.

Который 22 мая 1919 года в письме В.И.Ленину отмечал: "Дашнаки, агенты армянского правительства, добиваются присоединения Карабаха к Армении. Но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ни в чём не были связаны". Это все факты, выставляющие Бабаяна в откровенном глупом свете.

Наконец, фактом является и том, что в августе 1923 года в НКАО прошёл референдум, в ходе которого армянские крестьяне одобрили образование НКАО в составе Азербайджана. Но попробуй докажи армянскому Соловью-разбойнику, что молоко не черное! Он ведь несет ахинею не только о событиях вековой давности, но и причинах поражения РА в 44-дневной войне.

Если коротко, то Бабаян винит в случившемся не только бывшее и нынешнее руководство РА, но и Россию. По мнению Самвела, она не должна была продавать оружие Азербайджану, но должна была воевать на стороне РА. С какого перепугу? Просто так хочется Бабаяну. Который так и не вынес никаких уроков из уже прожитой жизни. Что в итоге печально для него самого. Ибо, регулярно получать по зубам, в той или иной форме, это не то, к чему должен стремится нормальный человек.