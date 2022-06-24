Армяне обстреляли Лачин

В ночь на 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района госграницы, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении минобороны.