Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество

29 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что наши народы связывают узы дружбы и взаимного доверия. Отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном, достигшие уровня стратегического партнерства, развиваются по восходящей.

Выразив признательность за теплый прием, командующий ВВС Пакистана отметил исторические сложившиеся дружественные отношения между нашими народами. Подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном значительно расширилось и укрепилось, отмечалось наличие большого потенциала двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.