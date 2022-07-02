Природные богатства возрождающегося Кяльбаджара сделают его туристическим центром

Автор: Лейла Таривердиева

В ходе недавней поездки в Кяльбаджарский район Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента санатория Истису. Это, возможно, не самый крупный проект, который будет осуществлен на освобожденных территориях, но один из самых знаковых с точки зрения туристической, медицинской и имиджевой составляющих возрождения Карабаха.

Курорт Истису с его уникальными горячими источниками когда-то гремел на весь Союз, сюда приезжали исцеляться и отдыхать со всех концов страны и из-за рубежа. Сегодня, пережив армянскую оккупацию, он стоит в руинах. Как сказал глава государства, эти развалины - проявление армянского фашизма. "Но через некоторое время здесь будут созданы новая прекрасная гостиница и лечебный центр. Считаю, что это очень важно, потому что санаторий Истису и вода Истису являлись символом этого региона, природным богатством Кяльбаджара. Сегодня мы, хозяева этих земель, вернули все отобранные у нас в свое время богатства, заново, с нуля восстанавливаем и восстановим все наши города и села", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Через несколько лет санаторий отметит свое столетие. Встретит он его в обновленном, современном облике и снова будет служить людям. Новый Истису займет 34 гектара и сможет принимать 300 человек в сутки. Помимо оздоровительно-реабилитационного центра, в комплексе также планируется построить 10 коттеджей.

Целебные свойства этой воды были известны за много столетий до появления здесь всесоюзного курорта. Долина Истису в целом изобилует горячими источниками, пробившимися после землетрясения 1138 года. Источники Истису относятся к термальным водам и приближаются по своему составу к водам знаменитого курорта Карловы Вары. Лечение здесь назначалось при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов сердечно-сосудистой и периферической нервной систем, печени и желчных путей, желудочно-кишечного тракта, почек и мочевых путей, а также при расстройствах обмена веществ.

Минеральные источники Истису состоят из 12 действующих родников. Их воды отличаются от других благодаря газовому и химическому составу, высокой температуре и большим объемам природного запаса. Температура воды в Истису доходит до 60 градусов. По подсчетам специалистов, из местных источников ежегодно вытекает 3 миллиарда 963 тысячи литров воды. Построенный здесь завод по сбору минеральной воды бутилировал 800 тысяч литров минеральной воды в сутки. Потенциал этого места с точки зрения как расширения возможностей бальнеологического курорта, так и бутилирования целебной воды велики.

В советские времена в Истису действовали санатории № 1 и 2, где ежегодно лечились и отдыхали 50 тысяч человек. Истису был задуман как курорт всесоюзного значения, но слава о целебных свойствах его источников вышла за пределы Союза, и сюда потянулись за здоровьем граждане зарубежных стран.

В период оккупации Кяльбаджара в армянских СМИ не раз приходилось встречать рассуждения экспертов и медиков о том, как хорошо было бы возродить курорт и использовать Истису для обогащения казны Армении. От огромного комплекса за 27 лет пребывания здесь армян остались только стены, горы битого кирпича и ржавые трубы. Оккупационный режим делал несколько попыток восстановить уникальный комплекс и обустроить его для привлечения туристов и отдыхающих, но это оказалось армянам не под силу. Почти три дестяилетия армяне владели этим уникальным местом и проявили полную недееспособность, неспособность к развитию вообще. Страшно представить, но в их руках находилась треть всех запасов минеральной воды в Азербайджане!

По оценкам сппециалистов, 33 процента всех запасов минеральных вод республики приходятся на долю Кяльбаджарского и Лачинского районов. Большая часть источников - 58 прцоентов - находятся в Кяльбаджаре. Только в бассейне реки Тертер этого района имеются около 400 месторождений минеральных вод. Действительно, Кяльбаджар уникален во всех отношениях. И, вернувшись к истинным хозяевам, эта его уникальность снова начнет служить людям.

Государственным агентством по туризму в мае текущего года был проведен осмотр территорий, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие туризма в поселке Истису Кяльбаджарского района, определены цели, направления, в настоящее время разработана Концепция развития туризма в Кяльбаджаре, которая будет отражать направления эффективного использования туристических ресурсов, стратегических целей, видов туризма, развитие туристических и рекреационных зон.

Одним словом, у курорта Истису большое будущее, фундамент которого заложил Президент Ильхам Алиев.