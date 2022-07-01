Истису это не только курорт, это история Азербайджана

Дата 26 июня 2022 года войдет в историю Азербайджана как начало возрождения курорта Истису. Именно в этот день Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент нового санатория. Истинная значимость этого события будет оценена сполна со временем, когда курорт будет возрожден и вернет себе былую славу. И нужно помнить, что Истису был не только курортом, Истису был историей Азербайджана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор медицинских наук, курортолог, замдиректора Национального института спортивной медицины и реабилитации, профессор Матанат Эфендиева.

По словам нашей собеседницы, сведения об использовании в Азербайджане минеральных вод источников Истису с лечебной целью уводит нас в 12-й век. А зарождение курортологии в Азербайджане относится к 19-му веку, когда в 1866 году в Баку была опубликована книга Д. Ильина "Ленкоранские минеральные воды". В 1925 году при Наркомиссариате здравоохранения АзССР был создан курортный отдел. В 1927 году начал функционировать курорт Истису, в 1928 году города Хакенди и Шуша получили статусы курортов.

"Долгие годы курорты Истису и Нафталан (уникальный по лечебному фактору) были визитной карточкой Азербайджана. Начавшийся в 1988 году карабахский конфликт перерос в военную агрессию, и в 1993 году Кяльбаджарский район был оккупирован. Разрушение курорта Истису было для оккупантов, я бы сказала, было осознанной необходимостью. Дело в том, что этот курорт, известный далеко за пределами Азербайджана, в памяти и представлении многих людей, лечившихся здесь, ассоциировался не с Арменией, а исключительно с Азербайджаном, и изменить этого факта агрессор не мог. По этой причине Истису надо было стереть с лица земли. Но оккупанты не учли главного - в энциклопедиях, фундаментальных научных исследованиях, посвященных разработке и исследованию курортных факторов Истису в историю вписаны имена не армян, а ученых Азербайджана, таких, как академик Мирали Кашкай", - сказала Матанат Эфендиева.

Победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне не только восстановила справедливость, но и поставила перед нами новые цели, отметила врач. Восстановление курортов на освобожденных территориях определяет актуальность возрождения в республике курортологии как науки. Исследование курортных факторов с позиции доказательной медицины, с использованием современных методов исследования, презентация полученных результатов на международных конгрессах могли бы способствовать развитию наших курортов, отметила курортолог, добавив, что это уже дело ученых и врачей.

Восстановление курортов Азербайджана, считает врач, также открывает широкие перспективы для использования немедикаментозных методов лечения распространенной соматической патологии, как в виде монотерапии, так и в комплексе с медикаментами.

"В настоящее время у нас понятие медицинской реабилитации замыкается на нейрореабилитации и ортопедической реабилитации, а курортное лечение - на заболеваниях желудочно-кишечного тракта и урогенитальной системы. Наши пациенты с широко распространенным метаболическим синдромом, сахарным диабетом, лишним весом и ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями липидного обмена, кардиальной патологией в основном, получают только медикаментозное лечение. Хочу подчеркнуть, что вода источников Истису как раз показана при нарушениях обмена веществ.

Работая в свое время в России, я в качестве члена аттестационной комиссии выезжала на местные курорты, где часто встречала наших земляков с диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, находившихся на санаторно-курортном лечении, что свидетельствует о востребованности этого вида лечения у указанной категории пациентов. Реабилитационные мероприятия и курортное лечение, являясь высокоэффективными, позволяют снизить медикаментозную нагрузку на организм и играют важную роль в профилактике осложнений заболевания. Перспективным направлением курортологии считаю создание персонализированных лечебных программ с учетом возраста, сопутствующих заболеваний, веса, профессиональной деятельности, психологического статуса и т.д.

Одним словом, Всевышний подарил нам шанс - Кяльбаджар освобожден, уникальные целебные источники возвращены нашему народу, начинает строиться новый санаторий. Мы должны использовать этот шанс, не забывая, какой ценой все это нам досталось", - сказала Матанат Эфендиева.

Лейла Таривердиева