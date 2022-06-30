Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан открыл новую революционную эру в двусторонних отношениях

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты Azernews,

политический обозреватель

Азербайджан и Узбекистан, тесно сплетенные благодаря общему советскому прошлому и более глубоким тюрко-исламским связям, похоже, готовятся к важным шагам в двусторонних отношениях.

Веха - это слово, которым довольно часто злоупотребляют, превращая в банальное клише. Но не здесь. Поездка Президента Ильхама Алиева в Узбекистан была не обычным визитом на высшем уровне, а историческим прорывом, в ходе которого в тонких тонах было признано, что некоторые возможности открывают широкий потенциал для улучшения и всеобъемлющий рост связей является абсолютной необходимостью. .

Президент Шавкат Мирзиёев назвал Азербайджан "проверенным временем надежным стратегическим партнером" и, говоря об итогах Второй Карабахской войны, поздравил азербайджанское руководство в связи с "восстановлением исторической справедливости путем возвращения исконных земель". В свою очередь Президент Ильхам Алиев поблагодарил Ташкент за поддержку, оказанную им до, во время и после войны 2020 года.

Общие черты

Две нации никогда не были отчуждены друг от друга. Наоборот, отношения всегда характеризовались глубоко укоренившейся взаимной симпатией.

"Существуют внешние вызовы, с которыми нашим странам и народам приходится сталкиваться", - сказал президент Азербайджана в ходе совместной пресс-конференции.

На самом деле, наши две нации похожи - обе страны не вступают в военно-политические блоки и предпочитают в международных делах раноудаленный подход. Баку и Ташкент подписали декларацию о союзе с Россией, сохраняют независимую линию во внешней политике, руководствуясь собственными потребностями.

Как самые густонаселенные страны с самыми сильными армиями в своих регионах, на Южном Кавказе и в Средней Азии, Азербайджан и Узбекистан стремятся увеличить свое значение, занимая ключевые узлы в транспортной сети Восток-Запад.

Если Баку является связующим звеном между Турцией и Центральной Азией, то Ташкент, вероятно, является самой желанной силой, полностью осознающей геополитический потенциал Организации тюркских государств.

В глазах узбеков Азербайджан является проводником на Запад, в то время как прочные связи с Ташкентом открывают доступ к Центральной Азии и Китаю, что позволяет впоследствии усиливать влияние на западном фронте.

Торговля, инвестиции и связь

С цифрами всегда можно повозиться, но они никогда не обманывают, если к ним прибегают добросовестно. Товарооборот Азербайджана с Узбекистаном вырос с относительно незначительного объема в 17,1 млн долларов в 2016 году до 118,9 млн долларов в 2021 году, увеличившись более чем в шесть раз.

В настоящее время в Узбекистане действуют 253 азербайджанские компании, а в Азербайджане действуют 53 узбекских. За последние несколько лет количество совместных предприятий увеличилось в четыре раза.

Баку и Ташкент подписали пакет инвестиционных соглашений на сумму более полумиллиарда долларов. Сфера охвата всеобъемлющая, включая нефть и газ, нефтехимию, фармацевтику, строительные материалы, текстиль, виноградарство и ювелирные изделия.

В повестке азербайджано-узбекских отношений большое значение необходимо уделить железнодорожным, и автомобильным веткам, которые нуждаются в капитальном ремонте и модернизации. Здесь имеются реальные перспективы. На фоне международной нестабильности из-за украинского кризиса грузоперевозки Китай-Европа идут на юг к Среднему коридору, также известному как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТКМТР).

Китай, который является первоначальным инициатором грандиозной схемы, естественно, больше всего заинтересован в этом сдвиге, как и Анкара. В конце 2021 года министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что Анкара будет стремиться переместить 30 процентов объемов, которые в настоящее время проходят через Россию и Северный маршрут, в Средний коридор.

Южный маршрут обеспечивает кратчайшее сообщение между Азиатско-Тихоокеанским регионом, Южной Азией и Европой, но также имеет больше пограничных переходов и требует мультимодальных пересадок для пересечения моря.

Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю и прямого доступа к Каспийскому бассейну, рассматриваемый мегапроект имеет почти экзистенциальное значение с экономической точки зрения. Для Азербайджана, который работает изо всех сил и круглосуточно, чтобы продвигать свое региональное детище - Зангезурский коридор - это открывает блестящие перспективы.

Недавняя поездка Президента Ильхама Алиева в Узбекистан открыла новую революционную эру в двусторонних отношениях. Импульс есть и он будет лишь усиляться