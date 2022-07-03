Известное издание The Jewish Press рассказало об армянском минном терроре в Агдаме

Недавно я стала одной из 22 иностранных экспертов со всего мира, которые посетили разрушенный азербайджанский город Агдам. Там я воочию стала свидетелем последствий армянской оккупации и увидела, насколько опасны противопехотные мины для мирного населения. Любой заблудившийся человек может погибнуть, случайно наступив на одну из них. Сегодня Агдам является городом-призраком и процесс восстановления здесь проходит медленее ввиду огромного количества заложенных армянами мин в этом районе.

Как передает Day.Az, об этом в своей статье, опубликованной в авторитетном издании The Jewish Press, рассказала эксперт Economic Peace Center Рэйчел Авраам, которая посвящена минной угрозе в мире.

"По данным Международного комитета Красного Креста, количество мин в мире в настоящее время стремительно увеличивается. В 64 странах установлено более 110 миллионов мин, и, по оценкам, ежегодно это количество увеличивается на 2-5 миллиона. Разбрасываясь подобно смертоносным семенам, мины ежемесячно убивают и калечат от 1000 до 2000 человек, большинство из которых - ни в чем неповинные мирные жители", - пишет Авраам.

В своей статье эксперт приводит слова Вугара Сулейманова, председателя Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), который, выступая в Университете АДА, рассказал о том, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире: "С момента окончания войны произошло 228 детонаций мин, в результате которых 184 человека получили ранения и 39 погибли. Армения опубликовала некоторые из карт минных полей, однако их точность составляет лишь 25%, что препятствует возвращению азербайджанских беженцев в этот район".

Как пишет Авраам, армяне заложили в Карабахе около миллиона мин и это серьезная проблема, которая замедляет процесс восстановления территорий.

В своей статье эксперт предполагает, что в Агдамском районе может быть вновь возобновлена сельскохозяйственная деятельность, однако перед этим необходимо завершить все работы по разминированию. Кроме того, как напоминает автор, за последние тридцать лет конфликта армянами были повреждены и разграблены более 800 культурных, религиозных и археологических памятников, мечетей и церквей.

"Мины должны быть запрещены во всем мире, потому что это оружие неизбирательного действия, которое убивает и калечит ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей, которые случайно наступают на них во время прогулки по улице или во время игры. В некоторых странах треть жертв мин составляют женщины и дети. В некоторых частях мира до сих пор сохранились заложенные со времен Второй мировой войны смертельные ловушки. Этому необходимо положить конец. В Талмуде сказано: "Кто спасет одну жизнь - спасет весь мир. Мишна, Санhедрин 4:5". Разминирование таких регионов, как Карабах, помогает сохранить человеческие жизни и является важнейшей частью миростроительства. Мир будет омрачен кровью невинных до тех пор, пока в нем используются мины", - пишет Рэйчел Авраам.