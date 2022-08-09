Главная причина недавней напряженности в Карабахе - невыполнение Арменией своих обязательств

Главной причиной недавней напряженности в Карабахе является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принявший участие в Анкаре в 13-й конференции послов.

Министр отметил, что после окончания 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления Армения в течение срока примерно в год и девять месяцев не выполняет взятые на себя обязательства

"Говоря об обязательствах, я имею в виду, что армянские ВС все еще не покинули Карабах. В трехстороннем заявлении Армения взяла на себя такое обязательство. Когда в регион вошли миротворцы, армянские вооруженные силы должны были уйти. Но там все еще присутствуют армянские вооруженные силы. 3 августа они в очередной раз попытались устроить провокацию, и один из наших молодых военнослужащих стал шехидом. В ответ на это Вооруженные силы Азербайджана начали операцию "Возмездие". Во время этой операции по противнику были нанесены сокрушительные удары. После обращений посредников эта операция вечером 3 августа была остановлена", - сказал Байрамов.