Армянам пора избавиться от фобий и признать новые реалии

Президент Ильхам Алиев в очередной раз призвал карабахских армян отбросить идеологические, враждебные по отношению к Азербайджану фобии, признать исторические, географические, экономические, демографические реалии. Для иллюзий, что можно вырвать у Баку согласие на какой-то особый, эксклюзивный статус и продолжить жизнь в качестве армянского анклава, не подчиняясь Конституции и законам Азербайджана, не осталось места.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Альтернативой реинтеграции в азербайджанское правовое и экономическое пространство, отметил он, является исход. Выбор предстоит сделать самим армянам. Баку никого ни к чему не подталкивает.

"Президент Ильхам Алиев обратил внимание армян и на тот фактор, что военное превосходство Азербайджана доминирующее. Однако мы в отличие от армян, которые, воспользовавшись хаосом и анархией в республике, захватили 7 районов и осуществили массовые этнические чистки, даем им время для принятия решений. Президент также обратил внимание на недопустимость варварского поведения, когда армяне, выходя из ранее оккупированных азербайджанских городов и сел, сжигали дома, вырывали окна, двери, сантехнику, вырубали деревья. Понимание этого прорезается и у сепаратистских самозваных "властей" карабахских армян. Будем надеяться, что там возобладает благоразумие и начнут наводиться мосты для мирного сосуществования в качестве граждан Азербайджанской Республики", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева