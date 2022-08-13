Основа основ: как Азербайджан добивается исторических побед?

Автор: Акпер Гасанов

Политические заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью Азербайджанскому телевидению 12 августа, в поселке Басгал Исмаиллинского района, конечно же, требуют отдельного, глубокого анализа. Убежден, что разбору месседжей главы нашего государства будет посвящено немало публикаций в местной и зарубежной прессе.

Я же хотел бы обратить внимание на иное. На то, что перед нами еще один пример поразительной работоспособности Президента Азербайджана и эффективности его работы. Мы же все увидели, что в минувшую пятницу Президент нашей страны Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Гобустанский район и ознакомились с реконструкцией, проводимой в связи с созданием туристической инфраструктуры в мавзолее Дири Баба.

То есть, перед нами пример четкой работы по увеличению туристической привлекательности Азербайджана, по восстановлению нашего исторического и культурного наследия. Мне сложно уже назвать точную цифру мавзолеев, музеев, мечетей, объектов туризма, которые были открыты Президентом страны и Первой леди нашего государства. Но совершенно очевидно, что все это - колоссальная, титаническая работа.

Когда спустя годы мавзолей Дири Баба станет еще одним местом большого интереса со стороны туристов из-за рубежа, будет уместно вспомнить о том, как все это получилось и кто в этом сыграл главную роль. Мы же видим сейчас, как в прекрасный центр туризма превратилась Габала. А ведь когда-то это было место, мягко говоря, совсем не туристическое. Там располагалась Габалинская РЛС, о вреде для здоровья окружающих которой было написано немало.

Кто сумел добиться вывода Габалинской РЛС, кто сумел превратить Габалу в одно из самых красивых мест Азербайджана, где созданы все условия для комфортного отдыха и развития туризма? Ответ очевиден - это все плоды работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И просто не понимаю, откуда у него столько сил и энергии для работы в таком ритме?!

Любой, кто хотя бы короткое время управлял даже небольшим коллективом признается, что это очень тяжелая работа. А тут нужно управлять всей десятимиллионной страной. Причем, управлять, достигая исторических побед. Да, речь идет о победе Азербайджана в 44-дневной войне, которая раз и навсегда изменила баланс сил в регионе, сделала нашу страну безусловным лидером Южного Кавказа по всем направлениям.

На написание данного предложения ушли секунды. На претворение всего описанного в жизнь ушли годы колоссального труда Президента Азербайджана. Благодаря чему мы сейчас видим бурное, стремительное восстановление освобожденных территорий. Вот, прочитал давеча, что строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, и которая берет начало с магистрали М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, продолжается быстрыми темпами.

Вдоль дороги построено 137 водопроводных труб различного диаметра, 30 подземных переходов, 7 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Вы представляете себе объем этой работы и темп, с которой они ведутся? Они поражают не только нас, но и зарубежных экспертов. Впрочем, их удивляет не только это. Есть уже данные о том, что общая стоимость экспорта Азербайджана в январе-июле этого года составила 22,6 миллиарда долларов, в ненефтяном секторе - $ 1,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт закавказской республики увеличился на 24,2%.

И снова повторюсь - озвучить все это легко, а вот добиться указанного неимоверно сложно. Вы посмотрите на то, что сейчас происходит с экономиками ведущих мировых держав. Они практически стагнируют. А азербайджанская экономика растет. Почему? Да потому что имеет место правильная стратегия развития государства. В первую очередь - экономическая стратегия. В результате чего мы видим, что граждане республики не ждут зимы с таким страхом, как в странах Европы, где цены на природный газ и электричество для населения уже бьют антирекорды.

И еще. "В результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить свое население пшеницей и зерном. Потому что, если основными экспортерами зерна были Россия и Украина, то сейчас война создала большие проблемы. Однако в Азербайджане нет никаких проблем в этой области", заявил Президент Азербайджана.

Вот оно - практическое доказательство эффективной работы по предупреждению и устранению проблемы мирового масштаба. И такого рода примеров - огромное количество. В итоге же, мы констатируем, что Азербайджан является экономическим лидером Южного Кавказа. И именно поэтому наша страна имеет самую мощную армию в регионе, что позволяет оказывать политическое и военно-политическое воздействие на Армению, добиваясь исторических побед над противником. Это и есть доказательство эффективности стратегии развития нашей страны, возглавляемой Президентом Ильхамом Алиевым.