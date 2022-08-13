Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии в рамках "Братская бригада" приняли участие в тренинге, проведенном в Турции для взаимного обмена опытом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, по завершению тренинга было проведено мероприятие и сделано фото на память.