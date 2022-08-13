https://news.day.az/politics/1486935.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции - ФОТО
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии в рамках "Братская бригада" приняли участие в тренинге, проведенном в Турции для взаимного обмена опытом.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, по завершению тренинга было проведено мероприятие и сделано фото на память.
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