Азербайджанская экспозиция в рамках «Армейских международных игр-2022» встречена с интересом

В рамках "Армейских международных игр-2022", организованных на полигоне Алабино в Москве, в "Доме Дружбы" открыт азербайджанский павильон, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В разделе выставки, посвященном Азербайджану, представлены экспонаты, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашего народа. Экспозиция с интересом встречена посетителями.