https://news.day.az/politics/1487062.html Азербайджанская экспозиция в рамках «Армейских международных игр-2022» встречена с интересом - ФОТО
Азербайджанская экспозиция в рамках «Армейских международных игр-2022» встречена с интересом - ФОТО
В рамках "Армейских международных игр-2022", организованных на полигоне Алабино в Москве, в "Доме Дружбы" открыт азербайджанский павильон, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В разделе выставки, посвященном Азербайджану, представлены экспонаты, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашего народа. Экспозиция с интересом встречена посетителями.
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