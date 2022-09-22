Фантазии политического лилипута: участь Армении предрешена

Автор: Акпер Гасанов

"С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат?". Это строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова "Журналист, читатель и писатель". Они очень уместны для описания ситуации в Армении. Там до сих пор смакуют итоги визита в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Причем, придавая этому процессу характер анекдотический или фантастический.

На сегодняшней встрече премьер-министра Никола Пашиняна с внепарламентскими силами обсуждался также вопрос о выходе из возглавляемого Россией военного блока ОДКБ, сообщил журналистам глава партии "Республика" Арам Саргсян. Он и несколько присутствовавших на встрече коллег озвучили предложение о немедленном прекращении членства Еревана в ОДКБ.

На вопрос, что нужно будет делать после этого, Саргсян ответил: "В мире есть много стран, не входящих ни в один военный союз. Например, Иордания не является членом какого-либо военного союза. Или Израиль не является членом какого-либо военного союза, но является партнером Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ежегодно оказывают Иордании военную помощь в размере 800 млн долларов. Согласно моим подсчетам, в случае с Арменией они будут оказывать военную помощь в размере 400 млн долларов ежегодно. Ожидаю от властей Армении действенных шагов в плане выхода из ОДКБ".

А получила ли Армения предложение военного сотрудничества от США? По словам Саргсяна, положительным ответом на этот вопрос стал визит спикера Палаты представителей Конгресса США в Ереван. И хотя Нэнси Пелоси в своих публичных заявлениях не делала подобных прямых предложений, Саргсян утверждает, что эти месседжи были очевидны.

Он уверен, что единственным препятствием является членство Армении в ОДКБ. "Они не передают новые технологии стране, которая является членом военного блока, возглавляемого страной, являющейся их противником или врагом. То есть наше членство в ОДКБ мешает нам закупать оружие и боеприпасы с новыми военными технологиями. А с российским оружием и боеприпасами, с российскими технологиями мы всегда будем проигрывать Азербайджану", - утверждает Арам Саргсян.

И в его речах забавно все. Начнем с того, что он возглавляет созданную в 2001 году партию "Республика", которая на досрочных парламентских выборах в Армении в 2021 году не смогла преодолеть 5 процентный барьер. За "Республику" проголосовало всего три процента участвовавших в голосовании граждан РА. То есть, менее 39.000 человек. Сказать, что это крайне мало - ничего не сказать. Особенно, учитывая степень амбиций лидера этой елкой, внепарламентской партии.

А он, как видим, претендует на статус человека, способного читать месседжи. Проще говоря, перед нами человек, готовый искать черную кошку в темной комнаты, даже когда ее там нет, не было и не будет. Он приписал Пелоси то, чего она не говорила. Он попытался выдать свои личные фантазии за свершившийся, бесспорный факт. И в этом смысле, он классический армянский политик. Они любят что-то себе придумывать, в итоге потирая лбы от шишек, набитых в результате постоянного бега по граблям.

Я же напомню, что в реальности военный бюджет Армении на 2022 год составил 711 миллионов долларов. Военный бюджет Азербайджана, как известно, составляет почти три миллиарда долларов. То есть, даже если бы влажные фантазии Саргсяна были бы явью, то ничего существенного в балансе сил это бы не изменило. Но в том-то и дело, что никто не собирается выделять Армении сумму, превышающую половину ее годичного военного бюджета.

Тем более этого не будут делать США. Потому, что Армения была, есть и будет союзником не только России, но и Ирана. Только совершенно невменяемый человек мог заявить, что американская сторона готова выделять Еревану оружие на сотни миллионов долларов, понимая реально существующий риск передачи части этого оружия Ирану. Не та сейчас в мире обстановка. Не та репутация у Армении.

И тут добавлю, что действующий президент США Джо Байден продлевал срок действия исключения, позволяющего США оказывать военную помощь Азербайджану. Наша страна, как известно, получила более 100 миллионов долларов военной помощи от США. Причем, в последние годы наша страна была третьим по величине получателем помощи по этой программе, уступив лишь Ливану и Иордании, оба из которых являются основными стратегическими партнерами США по борьбе с терроризмом.

И это при том, что Азербайджан обладает возможностью покупать все лучшее, что выпускает ВПК Израиля и Турции, а также иных стран мира. У Еревана такой возможности не было, нет и не будет. Что бы там себе не фантазировали армянские политики разного пошиба, останется Армения в ОДКБ или выйдет из него. Добавлю, что выход из ОДКБ никаких проблем Армении не решит. Наоборот, официальный Ереван лишит себя возможности получать российское оружие по низким ценам, да и жаловаться им больше будет не на кого.

Не говоря уже о том, что вся армянская армия заточена на стандарты ОДКБ, то есть на российские стандарты, являющиеся калькой советских. Переход на западные военные стандарты занимает многие годы. Простым получением оружия тут все не решается. Важно поменять систему управления ВС, обучить огромное количество специалистов .Ничего этого нет и не предвидится. Соответственно, фантазии фантазиями, а Армения вынуждена будет жить в новых реалиях, в которых ей придется принять условия Азербайджана.