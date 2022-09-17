Запад не поможет: жалкие "финты ушами" официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Жалкое зрелище. Иначе и не назовешь попытки официального Еревана заручиться поддержкой со стороны стран Запада на фоне совершенно очевидной провокации, совершенной именно армянской стороной. Жалкими эти попытки являются по многим причинам. Но в первую очередь потому, что перед всем миром предстала совершенно очевидная попытка руководства РА сорвать ход мирных переговоров.

Напомню, что официальный Баку, сразу после окончания 44-дневной войны, заявил о важности подписания большого мирного соглашения с Арменией. Которое, в том числе, будет включать в себя признание территориальной целостности наших стран. Армения на это не идет. Вот и на уходящей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза. Участие в котором принял участие...лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.

То есть, перед нами во всю ширь и высь представлена провокация официального Еревана. А в этих условиях, когда РА не признает территориальную целостность Азербайджана, наша страна вправе отвечать зеркально. Нет делимитации/демаркации армяно-азербайджанской границы? Нет. Соответственно, Азербайджан вправе считать границей своей страны с РА ту территорию, где сейчас находится наша армия. А всем тем, кто возмущается таким ответом Азербайджана хочу напомнить о том, что почти 30 лет 20% нашей территории находились под армянской оккупацией. И никакого фактического давления на Армению не было. Соответственно, нужно вспомнить известное изречение: "Прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди".

Это я к тому, что за почти 30 лет, что длилась оккупация наших земель, на Армению не было оказано никакого действенного давления, начиная от введения против нее санкций. Армения почти три десятилетия игнорировала нормы международного права и резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Так что, теперешние их вопли не просто комичны, но и бесполезны. Ровно то же самое можно сказать и об итогах их нынешней провокации.

В ней нет ничего нового. Достаточно вспомнить Товузские столкновения, имевшие место в июле 2020 года. Совершенно очевидно, что армянская сторона таким образом пыталась втянуть в свою войну с Азербайджаном Россию и все страны-члены ОДКБ. Ровно то же самое мы видим и сегодня. И звучащие из РА упреки в адрес ОДКБ- тому доказательство. Суть же нынешнего действия очень проста- создать почву для отказа Армении от взятых на себя обязательств.

Но есть и иная цель- создать почву для роста антироссийских настроений в РА. А шире- имеет место попытка воспользоваться российско-украинской войной, а с нею и ослаблением России, для "финта ушами" в сторону США. Обратите внимание на тональность и содержание речей, звучащих из уст руководства РА. Спикер парламента Армении Ален Симонян, в частности, выразил недовольство реакцией России и ОДКБ на провокацию, совершенную РА.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью "Радио Азатутюн" также заявил, что ожидания Еревана о получении военной и военно-политической помощи ОДКБ не оправдались. В том же духе выступают многие представители армянской власти. В унисон им возмущаются и провластные армянские СМИ. Что доказывает, что все эти шаги были заранее продуманы и прописаны.

Да, совершая данную провокацию, руководство Армении не только стремилось сорвать мирные переговоры, но и решило подставить Россию. Понимая, что ответ азербайджанской стороны будет жестким, в РА решили использовать его для дискредитации РФ в глазах своего общества и мирового сообщества. Кому это может быть выгодно? Ответ очевиден- США.

Это ведь оттуда звучат речи о важности реанимации бесполезной Минской группы ОБСЕ. Это ведь туда совершил недавно визит министр обороны Армении Сурен Папикян. Вдумайтесь в случившееся. Глава оборонного ведомства страны, входящей в ОДКБ, отправляется в США. Это очевидный, заранее прописанный шаг, направленный против России и ОДКБ. У которых РА сейчас вымаливал помощь. Какой-то совсем уж запредельный цинизм.

Впрочем, вспоминается и то, что визит Папикяна в США проходил в то самое время, когда премьер-министр РА Никол Пашинян унижался и лизоблюдствовал перед Россией во Владивостоке. Ему самому наверняка все это показалось "ловким маневром". Но в реальности, "маневр" этот очень примитивен и читаем. В России его тоже поняли и сделали выводы.

Тем более, что сейчас в РА находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Армении уже строят в этой связи грандиозные планы. Сказанная Остапом Бендером, ради оболванивания членов "Союза меча и орала" фраза "Запад нам поможет", витает над Арменией. Там как-то быстро забыли о том, что никакой Запад в целом, или США, в частности, не смогли воспрепятствовать победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Там не хотят понимать того, что Нэнси Пелоси исходит, прежде всего, из своих личных интересов. Там забыли о том, что Армении просто нечего предложить Западу и США. Это самая отсталая страна Южного Кавказа. Которой стоило бы начать уже осуществлять шаги к миру, а не рассчитывать на помощь извне в ответ на их провокации. В итоге, мы видим жалкое зрелище. Впрочем, ничего иного от Армении и ждать не стоит. Она все глубже погружается в болото проблем. Выбраться из которого остается все меньше и меньше шансов.