Новые армянские бредни: хроники несостоявшегося государства

Автор: Акпер Гасанов

Человеку здравомыслящему невозможно понять мотивы поведения психически нездорового человека. Здравомыслящий человек может лишь с изумлением наблюдать за плодами деятельности психически нездорового персонажа. Ровно такая же ситуация имеет место и в в случае оценки действий руководства Армении, армянского общества со стороны Азербайджана.

Итак напомню, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение. В результате которого армянской армии было нанесено очередное поражение. Официальный Ереван по-прежнему скрывает реальные цифры погибших. Не говорит он и о том, какое количество армянской военной техники уничтожено нашей армией.

Официальный Ереван воет. В прямом смысле слова, вымаливая помощи у кого-либо. В том числе и военной. ОДКБ снова не оправдало надежд армянских провокаторов, после чего в адрес этой организации несется безостановочная хула. Такая же, как и в адрес России. Дошло уже до призывов "послать к чертям все эти ОДКБ, ЕАЭС и прочие организации".

Да, они звучат открыто и громко в армянских СМИ, Телеграм-каналах, соцсетях. Мысль о том, что самоизолировавшаяся, отрезанная от всех региональных проектов, мелкая Армения никому не интересна, им в голову не приходит! Глашатаи глупости в Армении уверены, что после свержения Пашиняна, разрыва отношений с РФ и выхода из ОДКБ все проблемы этой страны решатся.

Там на полном серьезе рассчитывают на помощь со стороны США и Франции. Уже слышны не предположения, а утверждения, что будущее Армении в ЕС и НАТО. В те самые организации, в которые Украину, давно и обоснованно этого требующую, пока не приняли. О том, что второй по силе армией в НАТО является турецкая, в Армении уже успели забыть. Там вообще строят сложно объяснимые, с точки зрения логики, конструкции.

В частности, там заявляют, что ответные действия Азербайджана связаны..."с ходом войны в Украине". Мол, в Баку увидели поражение российской армии в харьковском направлении и решили ответить на армянскую провокацию. Причем, попутно утверждается, что "все свои действия Азербайджан согласовал с Россией". Получается, если исходить из этого бреда, то Россия...специально допустила разгром своей армии в Украине.

Уже понятна бредовость заявлений армянских экспертов? Так вот такого рода утверждений с их стороны очень много. О том, что Азербайджан разгромил армянскую армию в ходе 44-дневной войны, когда не было нынешних российско-украинских событий, в Ереване не вспоминают. В Армении опять хотят верить в то, что не все потеряно.

Отсюда и продолжающиеся заявления о слабости нашей страны! Да, именно такое там звучит. "Слабым" называют Азербайджан, который за последние два года несколько раз разгромил армянскую армию. "Слабым", по мнению армянских экспертов, является Азербайджан, который одержал победу в 44-дневной войне вопреки планам и желанию стран-членов Минской группы ОБСЕ. "Слабым", по их утверждениям, является Азербайджан, который реализовал огромное количество региональных проектов, приносящих пользу не только нашей стране, но и Грузии, Турции, странам Европы.

Что создала Армения за годы своей независимости? Ответ очевиден - ничего. Она лишена многих атрибутов независимости и суверенитета. Ее армия и экономика являются слабейшими на Южном Кавказе.

Это все - очевидные факты. Верить в которые армянское общество не хочет. Его пичкают новыми бреднями. Авторы которых не хотят отвечать на простой вопрос - если "слабый" Азербайджан регулярно громит армянскую армию и дипломатию, то какое определение нужно дать самой Армении?! Увы, нет даже попыток рассуждений на этот счет.

Есть только новые мифы, новые бредни, вера в которые может привести к полному краху армянского государства. Вне зависимости от того, кто будет у власти в этом классическом несостоявшемся государстве.