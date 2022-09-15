Мирный договор между Азербайджаном и Арменией – единственный верный выход

Пока между Азербайджаном и Арменией не будет заключено всеобъемлющее мирное соглашение, которое окончательно положит конец всем нерешенным вопросам, в том числе касательно делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, обострения ситуации на границе будут продолжаться.

Как передает Day.Az, об этом в интервью ведущему арабскому новостному порталу катарского телеканала "Аль-Джазира" сказал заместитель главного редактора газеты "Azernews" Орхан Амашов.

Он отметил, что состоявшаяся 31 августа при посредничестве ЕС встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном положила начало предметным переговорам по мирному договору, а последняя эскалация является неопровержимым свидетельством нежелания Еревана выполнять достигнутые договоренности.

Однако, как подчеркнул Амашов, любая провокация обречена на неприятные последствия для армянской стороны и приведет к крупному военному поражению Еревана.