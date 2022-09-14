Армяне сделали мирный процесс еще более болезненным для себя

Военные столкновения такого масштаба, безусловно, негативно отражаются на процессе нормализации и достижении мира. Кто саботирует этот процесс и всячески, извиваясь ужом, пытается сохранить существующий статус-кво, заявляя, что любое мирное соглашение с учетом слабости Армении армянам во вред? Армяне, конечно же.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Нынешняя провокация, отметил он, преследовала цель сорвать и отложить достижение мира, при том, что совсем недавно под давлением Евросоюза Никол Пашинян был вынужден согласиться на начало обсуждений по мирному договору. В течение месяца, как известно, уже должен был быть подготовлен текст проекта договора, а теперь этот процесс срывается. Смысл провокации не в том, чтобы нанести ущерб или военное поражение азербайджанской стороне, а в том, чтобы сорвать мирный процесс в контексте и определения границ, и открытия коммуникаций, и подписания мирного договора, считает политолог.

"Ни к чему хорошему эти провокации Армению не приведут. Если целью последней эскалации было выкрутиться из-под обязательств, взятых по Трехстороннему заявлению, выйти из мирных переговоров, идущих в Брюсселе под эгидой Евросоюза, то такие действия тут могут сослужить службу. Но рассчитывать при помощи США, Франции и России вернуть вопрос в Совбез ООН и получить какие-то угодные армянам резолюции, это несерьезно. Напомню, такая попытка была предпринята во время 44-дневной войны, и все мы знаем, чем она закончилась. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, события в Украине, рассчитывать на поддержку на международном уровне территориальных претензий Армении к Азербайджану, это глупо и смешно. Но мечты армян направлены именно на это. И, конечно же, они хотели бы, чтобы была реанимирована Минская группа и в повестке сопредседателей стоял вопрос, который Баку считает закрытым, - вопрос статуса Карабаха", - сказал депутат.

Комментируя обсуждаемое после этой провокации мнение о необходимости создания буферной зоны, наш собеседник отметил, что трудно представить, как наши военные будут решать этот вопрос, учитывая сложный рельеф приграничья. Если создавать буферную зону, то она может потянуться до Севана, заметил он. Но Азербайджан в любом случае полностью укрепит всю свою границу, чтобы иметь подавляющий огневой контроль над этой зоной. И если масштабные провокации продолжатся, Азербайджанская армия способна полностью лишить армян всех военных возможностей, которые имеются у них на приграничных с нашей страной территориях и которые используются в провокациях. Что и было сделано в этот раз.

"Думаю, в итоге армяне в очередной раз останутся у разбитого корыта, а процесс мирного урегулирования станет для них еще более сложным и болезненным", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева