Обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ и к России неправомерно

Обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ и к России с юридической точки зрения - неправомерно. Речь идет о локальном пограничном инциденте, причём граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, т.е. отсутствует как таковая, де-факто есть линия соприкосновения сторон.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, источником вооруженного инцидента является армянская сторона и ее вооруженные провокации, действия Азербайджана носят ответный и вынужденный характер - т.е. попадают под категорию "самооборона".

"Азербайджан занимается масштабными работами по мирному восстановлению и развитию освобожденных территорий, Армения - в том же состоянии, что и два года назад (реваншизм, угрозы, провокации). Москва и ОДКБ используют политико-дипломатические методы для урегулирования ситуации", - подытожил Игорь Коротченко.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.