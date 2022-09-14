"Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана"

Совершив очередную широкомасштабную провокацию против Азербайджана и получив за это достойный ответ, в Армении внезапно прозрели и заявили о готовности признать территориальную целостность Азербайджана. С соответствующим признанием выступил сегодня в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян. Он также заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку.

"Мы готовы подписать бумагу, из-за которой многих из нас будут ругать, назовут предателями, народ может принять решение изгнать нас из власти, но в результате чего Армения получит сохранение мира. Меня не интересует, что будет со мной, меня интересует, что будет потом с Республикой Армения", - сказал Пашинян.

Премьер Армении также внес ясность в вопрос о причинах отказа введения военного положения в стране: "Военная обстановка, включая вопрос о введении военного положения, обсуждаются по несколько раз в день. Проект о введении военного положения с полуночи вчерашнего дня находится у меня на столе. Мы в формате Совета безопасности и других форматах обсуждаем необходимость этой меры... Это серьезное решение, которое запускает ряд механизмов, и не только военных".

Как видим, резкая смена настроений, которая обычно бывает у Пашиняна до и после армянских провокаций вновь дает о себе знать. У официального Еревана давно сформировалось обманчивое мнение о том, что можно до бесконечности проводить политику имитации переговоров. По той же причине лично Никол Пашинян позволял себе перейти все возможные "красные линии", делая такие провокационные заявления, как "Карабах - это Армения и точка". Тогда армянский премьер почему-то не вспоминал о том, что Армения является единственной страной в мире, не признающей территориальную целостность Азербайджана. Пашинян искренне верил, что ему все сойдет с рук, но он просчитался и последняя совершенная Ереваном провокация против территорий Азербайджана расставила все по своим местам.

Армянская армия, пытавшаяся исподтишка установить мины, бежит восвояси и несет многочисленные потери. Непонятно, на что надеялись в Армении, но этого всего могло бы и не быть. Нужно было лишь следовать договоренностям, а не устраивать бессмысленные провокации на границе. Азербайджан не раз заявлял, что "железный кулак" наших войск всегда находится наготове. Вся вина за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении. В итоге, мы увидели, как Пашинян начал сдавать назад, признав обоснованность требований официального Баку.