"В Армении скрывают тела 300 солдат, морги переполнены"

В Армении набирает обороты скандал вокруг количества и захоронения армянских солдат, погибших в результате своей же провокации в боях 12-13 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, власти Армении оказывают давление на семьи погибших военнослужащих.

Причина давления в том, что родители хотят похоронить своих детей в воинском пантеоне "Ераблур". Власти выступают против этой просьбы родителей. Сообщается, что министерство не хочет дальнейшего расширения пантеона, искусственно пытаясь скрыть тяжелые потери, понесенные в ходе боев. Поэтому и оказывается давление на родителей погибших солдат, чтобы они не хоронили своих детей на этом кладбище.

Местные журналисты установили, что в морге Гераци до сих пор находятся неопознанные тела, а родственников уже опознанных тел погибших военнослужащих силовики призывают не хоронить их в пантеоне "Ераблур".

"Только уже невозможно скрыть тот факт, что жертв более 300 человек. В День независимости было захоронено 11 тел армянских солдат, вчера - 60, а сегодня похорон будет значительно больше", - пишут армянские СМИ.