Заявление посольства США в Армении усиливает напряженность в регионе

Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении от 23 сентября в эфире общественного телевидения страны вызывает глубокое сожаление.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Призываем посольство США занять ответственную позицию по таким чувствительным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.

Такой подход не способствует продвижению мирной повестки дня в регионе, а наоборот, поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении и тем самым усиливает напряженность в регионе.

В то же время такая позиция бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в заявлении.