https://news.day.az/politics/1498650.html Желаем, чтобы азербайджанский флаг вечно развевался в Карабахе - посольство Турции
Желаем, чтобы азербайджанский флаг вечно развевался в Карабахе - посольство Турции
Посольство Турции в Азербайджане разместило в Twitter публикацию по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"В День памяти 27 сентября мы чтим память наших азербайджанских братьев, героически сражавшихся в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, желаем, чтобы флаг в Карабахе развевался вечно. Карабах - это Азербайджан!".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре