Желаем, чтобы азербайджанский флаг вечно развевался в Карабахе

Посольство Турции в Азербайджане разместило в Twitter публикацию по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"В День памяти 27 сентября мы чтим память наших азербайджанских братьев, героически сражавшихся в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, желаем, чтобы флаг в Карабахе развевался вечно. Карабах - это Азербайджан!".