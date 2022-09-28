https://news.day.az/politics/1499076.html Исполнительный директор Программы заселения ООН посетит Азербайджан
Исполнительный директор Программы заселения ООН посетит Азербайджан
Исполнительный директор Программы заселения ООН Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в представительстве ООН в Азербайджане.
Отмечено, что цель визита - участие в 1-м Национальном городском форуме, который будет проведен в Баку и Агдаме 5-6 октября.
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