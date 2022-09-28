Исполнительный директор Программы заселения ООН посетит Азербайджан

Исполнительный директор Программы заселения ООН Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в представительстве ООН в Азербайджане.

Отмечено, что цель визита - участие в 1-м Национальном городском форуме, который будет проведен в Баку и Агдаме 5-6 октября.