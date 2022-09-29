Источник: Агентство международной информации Trend

Карабах приобретает важное значение для всего тюркского мира.

Об этом сказал Trend директор Центра евразийских исследований Алев Кылыч, посетивший город Шуша в составе делегации участников I Форума мозговых центров Азербайджана, передает Day.Az.

"Сегодня мы увидели разрушенный регион, и обычно на восстановление разрушений такого масштаба уходит много времени. В дополнение к этому существует огромная проблема мин. Несмотря на все это, я действительно впечатлен тем, что уже достигнуто в ходе восстановления территорий, начиная со строительства аэропорта Физули и заканчивая восстановлением старых зданий в Шуше, наряду со строительством новых зданий. Новая дорога, которая называется "Дорогой Победы", очень практична", - сказал он.

Кылыч добавил, что все это вселяет уверенность в том, что Карабах очень скоро станет не только туристической достопримечательностью, но и займет огромное место в тюркском мире.

Он отметил, что процесс демаркации должен быть осуществлен немедленно.

По его словам, Армения все еще не хочет смириться с последствиями своего поражения, однако достижение мира - единственный выход для нее.