Утверждены ряд соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил четыре соглашения страны с Узбекистаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, на состоявшемся сегодня первом пленарном заседании осенней сессии были вынесены на обсуждение законопроекты об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.