Утверждены ряд соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил четыре соглашения страны с Узбекистаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, на состоявшемся сегодня первом пленарном заседании осенней сессии были вынесены на обсуждение законопроекты об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".
После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.
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