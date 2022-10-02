Калын и Салливан обсудили вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудили в Стамбуле вопрос нормализации отношений между Азербайджаном Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс Финляндии и Швеции на пути вступления в НАТО", - отмечается в сообщении.