Германия с оптимизмом смотрит на перспективы развития отношений с Азербайджаном

Германия с оптимизмом смотрит на перспективы дальнейшего развития отношений с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе мероприятия, посвященного Дню объединения Германии.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину объединения Германии. Германии повезло объединиться мирным путем и стать свободной частью Европы. Германия и Азербайджан также отмечают знаменательную дату в этом году - тридцатилетие дипломатических отношений", - сказал он.

По словам посла, за последние 30 лет отношения между двумя странами развивались успешно в различных аспектах - начиная от культуры и образования до экономики и торговли.