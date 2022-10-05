Азербайджано-корейское партнерство стремительно развивается.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии по случаю 30-летия корейско-азербайджанских дипломатических отношений, Day.Az со ссылкой на Trend.

"В 2021 году товарооборот между нашими странами составил 228 миллионов долларов. На данный момент в Азербайджане действуют 77 корейских компаний. За последние годы между нашими странами было подписано более 70 документов", - сказал замминистра.