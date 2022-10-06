Международные правозащитники призвали Армению признать Ходжалинский геноцид

Сегодня в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека состоялся семинар "Признание и примирение: роль диалога гражданского общества на пути к миру и справедливости".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мероприятие, проведенное в женевском офисе ООН, было организовано Коалицией "Ходжалы: признай ради справедливости".

В коммюнике, принятом в результате проведенных членами Коалиции на мероприятии обсуждений, был выражен призыв к руководству Армении признать Ходжалинский геноцид.

Также было отмечено, что в ближайшее время будут организованы визиты членов Коалиции в Азербайджан и Армению для начала процесса прямого диалога между гражданскими обществами Армении и Азербайджана, а также было сделано обращение к правительствам двух стран для создания условий на визиты. В коммюнике также содержится призыв к международным институтам и правозащитным организациям оказать поддержку целям Коалиции.