Зангиланский аэропорт - показатель той важности, которую придает Азербайджан в создании логистических узлов в регионе

Модель взаимоотношений Азербайджана и Турции уже давно выходит за рамки обычного союза. Символичное и емкое определение "Один народ - два государства" лучше всего описывает формат всестороннего сотрудничества наших государств. Участие в открытии очередного аэропорта в освобожденных от армянской оккупации районах именно на уровне Президентов Турции и Азербайджана - показатель той важности, которую придают главы государств созданию логистических узлов и транспортно-коммуникационной инфраструктуры в нашем регионе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az юрист и политолог Самир Мамедов (Санкт-Петербург).

По его словам, таким образом активно воссоздаются и выстраиваются экономические связи на самом ответственном участке транспортного пояса из Азии (где формируется новый промышленно-финансовый центр мира) в Европу. Турция и Азербайджан проявляют себя в этом процессе как ответственные партнеры, в том числе и в масштабах глобальных проектов. Тесное сотрудничество в этом направлении идет и на многостороннем уровне в рамках Организации тюркских государств.

Крупные строительно-восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, отметил наш собеседник, являются также драйвером роста взаимной торговли. За почти 30 лет армянской оккупации Карабах отброшен на десятилетия, если не на столетия назад. Сейчас это самый отсталый регион Азербайджана, в который необходимо вложение десятков миллиардов долларов, особенно это актуально для инфраструктурных проектов. Поэтому Азербайджан привлекает, в том числе и турецкие компании в процесс восстановления и развития вышеуказанных территорий. Кооперация в этой сфере приносит видимые результаты в столь короткие сроки.

"Участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии Международного аэропорта в Зангилане, помимо всего прочего, это еще и действенный месседж всем тем, кто делает попытки поменять мирную повестку и экономическое сотрудничество в регионе на дестабилизацию и управляемый хаос. Так, в последнее время мы наблюдаем за тем, как Иран проявляет военную активность у границ Азербайджана. Странность такой активности заключается в том, что в период 30-тилетней армянской оккупации Иран не проводил учений у границ Азербайджана. То есть оккупация азербайджанских земель не вызывала особой обеспокоенности у иранского режима, а восстановление территориальной целостности Азербайджана воспринимается южным соседом как угроза? Очевидно, что сильный Азербайджан совместно с Турцией являются центром притяжения для десятков миллионов тюрков Ирана. И вместо того, чтобы использовать этот демографический фактор как позитивную возможность налаживания диалога в регионе, политическое руководство Ирана идет на бессмысленную демонстрацию военной силы и углубление военного сотрудничества с Арменией. А это, в свою очередь, усложняет налаживание мирного процесса в регионе, так как питает ложные ожидания и реваншистские настроения в Армении.

Касается это не только иранской стороны. Такие силы есть и на Западе. Однако, повторю, эффективная кооперация Турции и Азербайджана во всех сферах обнуляет эти негативные усилия, придает позитивный синергетический эффект экономике всего региона. На повестке - превращение региона в очень важный глобальный транспортно-экономический центр, что, в конечном счете, выгодно всем странам региона", - заключил Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева