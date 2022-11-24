В Карабах перебрасывается военная техника

Привлекает внимание перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, об этом сказал сегодня первый заместитель начальника СГБ генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский в ходе конференции "Опыт Отечественной воны", проходящей в Баку.

Джейхун Шадлинский отметил, что реваншистские силы в Армении пытаются воспрепятствовать работе, проводимой для нормализации отношений между двумя странами, Армения выделяет превышающие собственные возможности средства на вооружение и армейское строительство, предпринимает попытки закупить у различных стран современное оружие и технику военного назначения, стремится всеми возможными способами затянуть подписание мирного договора. Также было подчеркнуто, что в особенности привлекает внимание вопрос перевозки военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, создания условий для осуществления там различных провокаций.

Кроме того, подчеркнув, что спецслужбы Ирана активно ведут разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана, первый замначальника СГБ коснулся решительных мер, предпринимаемых против этого.