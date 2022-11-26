Австрийская онлайн-газета посвятила статью визиту Президента Ильхама Алиева в Сербию

Австрийская онлайн-газета dasfazit.at посвятила визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию статью под заголовком "Мы верим слову Президента Ильхама Алиева больше, чем любой подписи - Александар Вучич", где подробно освещаются встреча между лидерами стран, подписание межправительственных документов, и, в частности, совместные заявления президентов для печати.

В статье говорится, что выступивший первым в ходе заявлений для печати Президент Сербии Александар Вучич сказал, что очень рад принимать в Белграде истинного друга страны Президента Ильхама Алиева. Вучич напомнил о том, что существует много общего между политическими векторами Сербии и Азербайджана, и это, в первую очередь, проявляется в том, что обе страны непреклонно отстаивают свою территориальную целостность на международной арене.

Вучич, чьи слова цитирует издание, сказал, что Президент Ильхам Алиев сегодня является "самым популярным человеком в Европе". Глава Сербии отметил, что назрела огромная потребность в азербайджанском газе и "во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его". Также Вучич признался в том, что в этом отношении "немного завидует" Президенту Азербайджана.

По словам лидера Сербии, которые приводит газета, большую значимость для них [сербской стороны] представляет не столько наличие подписей на документах, обусловленное протокольными обязательствами, а слово самого Президента Ильхама Алиева: "Мы верим его слову больше, чем любой подписи".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отметил дружеские связи глав двух государств и то, что, по его мнению, "этот фактор сыграл важную роль в стремительном развитии сербско-азербайджанских отношений".

Касаясь подписанных документов, Президент Азербайджана отметил, что среди них документы о стратегическом партнерстве занимают особое место.

"Сербия и Азербайджан всегда защищают, поддерживают друг друга на международной арене. Как отметил Президент Вучич, суверенитет, территориальная целостность поддерживаются на взаимной основе, и эта позиция является однозначной, неизменной и останется таковой", - цитирует газета слова главы государства.

В статье уделено внимание и позиции азербайджанского лидера относительно избирательного характера постановлений и резолюций международных организаций. Как верно заметил глава государства, они "в некоторых случаях исполняются в течение нескольких дней, а в некоторых - в течение нескольких часов", а в случае с Азербайджаном эти решения, несмотря на всю серьезность принимавших их субъектов (Совет Безопасности ОНН, Совет Европы, Европарламент и др.), не реализовывались в течение 27 лет, и это не оставило Азербайджану иного выбора, кроме как прибегнуть к "фактору силы", что вполне соответствует международному праву на самооборону, прописанному в Уставе ООН.

"Поэтому мировое сообщество должно внести свои предложения относительно дальнейшей деятельности международных организаций", - приводит газета слова Президента Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что роль газовых ресурсов Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности многих стран "будет постепенно расти".

В статье отмечается, что главы Сербии и Азербайджана выразили уверенность в том, что подобного рода визитов "будет много" и что эта "дружба будет вечной".