Отвязавшийся Рубен Варданян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Отвязавшийся с привязи пёс, засланец из Москвы Рубен Варданян никак не может успокоиться и с пеной изо рта продолжает беспринципно раздавать налево и направо интервью различным российским СМИ, где изо всех сил пытается поднять старые, никому ненужные и забытые темы, касающиеся Карабахского региона Азербайджана. На этот раз он появился в эфире проармянского российского канала RTVI, где вертел шарманку по тем же отрабатываем им темам о "продолжающемся конфликте" и "статусе".

Распоясавшийся бандит твердел о том, что Карабах якобы "является отдельным субъектом, который должен участвовать в принятии решений о своем будущем", нёс чушь об "экономическом развитии" и оправдывался что не является никаким агентом.

Понятное дело, что никаким "отдельным субъектом" эта часть суверенной территории Азербайджана никогда не станет, но особенно рассмешила фраза "Любое поражение, а это поражение, не проигрыш в войне...". Отдадим Рубенчику должное - таким бредом сивой кобылы еще никто не оправдывал позорный разгром армянской оккупационной армии.

В общем интервью получилось ничем не отличающееся от остальных. Сказал пёс много чего и читая понимается, что тут надо ставить диагноз "бешенство".

Понятное дело, что называющий себя "министром" Варданян никакие вопросы в Карабахе решать не будет. В частности, экономическое развитие региона уже проводится, но не им, а Азербайджаном.

У мыслей, высказанных Варданяном, могут быть различные последствия. Остановимся на тех, которые понравятся ему меньше всего. Он напрасно думает, что каждый имеет право предпринимать какие-то действия на азербайджанских территориях и чтобы ему за это не влетело. Влететь может и, причем, в самом прямом смысле этого слова. Нынешняя расстановка сил в регионе сильно отличается от той, что имела место два года назад.

Пусть Рубенчик и ведет себя, как потерявшая свой поводок собака, пытаясь давать интервью кому попало и рассказывая небылицы, конец его будет таким же, как у сорвавшихся с привязи дворняг: в лучшем случае - это цепь и обратно в конуру. Миллиардер без гражданства не имеет никакого права делать всё, что ему взбредёт в голову (а она у него, как мы видим, отсутствует). Азербайджан не будет долго церемониться с этим мошенником. Он никто на территории нашей страны, да и находится под постоянным наблюдением, ибо незаконно проникшие на территорию Азербайджана, автоматически превращаются в легитимную цель для азербайджанской стороны. Любое лицо, проникающее с экстремистскими, террористическими и незаконными целями, или даже въезжающее для этого с разрешения миротворцев, на территорию Азербайджана, сразу же оказывается под наблюдением.

Продолжение следует...