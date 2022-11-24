"Сыртыг Рубо" и его "Инцитаты"

Автор: Акпер Гасанов

Из Ханкенди поступили новости. В составе карабахских сепаратистов замена. Причем, коллективная и носящая характер попытки ребрендинга. Наиболее громкой из всех этих замен, вне всякого сомнения, является отправка восвояси Давида Бабаяна и приглашение занять его место экс-главе МИД Армении Вардану Осканяну. Сразу замечу, что за Бабаяна волноваться не стоит. Он легко и просто может переквалифицироваться в тамаду на армянских свадьбах. Это его реальный уровень.

Правда, сначала ему нужно будет побриться. Но в Ереван ему лучше не соваться. Что бритым, что не бритым. Сам был живым свидетелем того, как презирают Бабаяна ереванские политики разного уровня. Да и на свадьбе, которую он может вести, вполне могут оказаться те, кто сочтет карабахских сепаратистов виновными во всех бедах Армении. При таком раскладе, ему не только могут не заплатить, но и навалять могут от души. Впрочем, это будет логичный финал "карьеры" Бабаяна.

При этом куда важнее то, что произошла девальвация статуса главы внешнеполитического ведомства Армении. Потому, что РА, при всем своем статусе политического, экономического и военного лузера Южного Кавказа, все же является признанным мировым сообществом государством, членом ООН и многих иных международных организаций. Тогда как "нкр" никто и никогда не признавал. Его нет в принципе. Есть только временно находящаяся вне контроля официального Баку территория Азербайджана, где пока заседают сепаратисты.

Соответственно, согласившись на какой-либо статус в рядах карабахских сепаратистов, Осканян обесценил позицию главы армянского МИД. Он создал прецедент и показал всему миру, чего в реальности стоит статус министра иностранных дел Армении. Безусловно, это и демонстрация реальной цены самого Осканяна. Быть прихвостнем у российско-армянского олигарха Рубена Варданяна - клеймо на всю оставшуюся жизнь. Тем более, что мы все прекрасно помним реальные амбиции Осканяна.

Как известно, в 2017 году, для участия в выборах в Национальное Собрание был подписан меморандум о создании альянса "Оганян-Раффи-Осканян", куда, помимо Варданчика, известного своей нетрадиционной ориентацией не только в политике, вошли и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, а также председатель партии "Наследие" Раффи Ованнисян.

Кстати, Осканян вошел в эту композицию из трех фамилий в качестве лидера партии "Единение". Где она? Нет ее. Обнулилась. Точно также, как и планы Осканяна попасть в армянский парламент. Он пролетел, был унижен показательным поражением. На выборах в Гюмри и Ванадзоре он потратил большие финансовые средства, однако безрезультатно, деньги были "съедены", после чего, Осканян надолго затаился, явно переживая глубокое личное потрясение.

"Мы трое стояли у истоков создания государственности Армении, "арцаха"", - утверждал он в 2017 году, говоря о своей нескромной персоне, а также о соучастнике Геноцида в Ходжалы Оганяне и о Ованннисяне, что показывает, сколь высоко он себя ценил. Но, как говорил Жванецкий, мало знать себе цену, важно пользоваться спросом. А его, спроса на услуги Осканяна, долгие годы не было. И вот, наконец-то, от Рубена Варданяна поступило предложение, от которого экс-глава МИД Армении не сумел отказаться.

Тут впору вспомнить о том, что Осканян родом из сирийского Алеппо, он до мозга костей поборник западных ценностей, в бытность министром иностранных дел Армении придерживался пресловутого "комплементарного" внешнеполитического курса. Что общего между ним и российским засланцем Варданяном, которому никто в Баку никогда руки не подаст?! Очевидно, что это пресловутое "ничего личного, просто бизнес".

Да, бывший армянские министры иностранных дел тоже хотят хорошо жить. И Варданян, понимая все это, завлекает к себе в команду известные имена. Осканян это предложение принял. Кто на очереди? Безусловно утрируя, могу предположить, что Варданян может и Ким Кардашьян пригласить в Ханкенди, сделав ее "министром" просвещения. Она вполне может "просветить" жительниц Ханкенди армянской национальности, как можно добиваться успеха, используя то, что обычно считается позорной страницей в биографии представительницы слабого пола.

Указываю на такой, безусловно абсурдный сценарий развития ситуации для того, чтобы было понятно, сколь примитивна игра Варданяна. Он волен кого угодно и кем угодно назначать куда угодно. Мы же помним легенду о том, как император Калигула назначил своего коня Инцитата римским сенатором. У Варданяна, не в легенде, а в реальной жизни, может быть множество "Инцитатов". И вручать им он может самые разные статусы.

В реальности же, все это будет носить характер примитивной клоунады с участием вышедших в тираж персон. Потому, что статус Ханкенди всем известен. Это - территория Азербайджана. И флаг нашей страны будет водружен в Ханкенди точно также, как он был водружен в Шуше. И тогда уже будет не важно, кем назвал Варданян своего очередного "Инцитата". Важны будут иные "таланты" самого "Сыртыг Рубо" и его окружения. Говоря точнее, их спринтерские навыки.