Крах напрасных надежд: ставка Армении на ОДКБ провалилась

Автор: Акпер Гасанов

23 ноября в Ереване состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участие в нем примет и президент России Владимир Путин. Армянская сторона, естественно, попытается выжать из этого саммита максимум пользы для себя. Только вот практика показывает, что очень часто мечты официального Еревана и существующая реальность - это две непересекающиеся прямые.

Мы все прекрасно помним, как нынешняя армянская власть старалась втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном. К примеру, все мы помним про "Товузские столкновения", имевшие место в июле 2020 года. Это была осознанная провокация со стороны нынешнего руководства Армении. Причем, даже экс-президент РА Роберт Кочарян признал, что стычки были спровоцированы этой страной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что "своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов". Естественно, что армянская сторона, совершив провокацию, попыталась обвинить в ней Азербайджан. Совершенно очевидно, что таким образом она пыталась втянуть в свою войну с Азербайджаном Россию и все страны-члены ОДКБ.

И только личный авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева, только грамотно выстроенная им внешнеполитическая линия, помогли сорвать эти планы Армении. Увы, в результате той июльской провокации со стороны Армении, погибли наши военнослужащие. В частности, утром 14 июля 2020 в боях на Товузском направлении погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев. Эта новость буквально всколыхнула весь Азербайджан. Стало очевидно, что возмездие необратимо. И оно имело место.

В ответ на обстрел армянской стороной нескольких азербайджанских населенных пунктов, 27 сентября 2020 года началось наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА. Контрнаступательная операция получила название "Железный кулак". Да, его мощь никогда не забудут в Армении, а также в кругах мирового армянства.

Они, как известно, были очень недовольны позицией ОДКБ.Ведь все попытни премьер-министра РА Никола Пашиняна добиться вмешательства Организации в ход 44-дневной войны также потерпели неудачу. Более того, многие страны-члены ОДКБ поздравили Азербайджан с победой в 44-дневной войне, что вызвало очередной приступ истерики в Армении. Но это, прогнозируемо, не дало желаемого Ереваном результата.

При этом, в РА, даже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не отказались от попыток вовлечь ОДКБ в конфликт с Азербайджаном. Как известно, отечественное оборонное ведомство не раз делало заявления о том, что интенсивный характер приобрели провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций азербайджанской армии на территориях этих районов из различных видов оружия.

В РА, по выработавшейся десятилетиями привычке, предпочитали лгать, отрицая осуществленные ими провокации, либо вовсе пытаясь свалить вину за них на азербайджанскую сторону. Но отрицать очевидное бесконечно долго- просто невозможно. Тем более, что в ночь на 13 сентября Вооруженные Силы Армении прибегли к новой военной авантюре.

Ее итоги известны. В 9:15 по бакинскому времени операция азербайджанской армии "Решительный ответ" была успешно завершена. Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях, была уничтожена. По имеющимся у нас данным, потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых. Уничтожены два комплекса ПВО C-300 - техники на более чем полмиллиарда долларов ушло на металлолом.

Азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении. Даже депутат от оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян заявил тогда, что подразделения ВС Азербайджана заняли выгодные позиции и решили поставленные задачи.

Вот так, решительно и жестко, была пресечена очередная армянская провокация. Об истинных целях которой свидетельствовало заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна, который выразил недовольство реакцией ОДКБ на случившееся в связи с последним обострением на границе с Азербайджаном. "Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы. Хотя может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать?", изрек он в эфире общественного вещателя Армении.

Казалось бы, после такого рода заявлений, после стольких провалов планов РА вовлечь ОДКБ в свои провокации, логично было бы увидеть выход Армении из этой организации. Но этого не происходит. Потому, что Армения только и способна, что делать крикливые заявления. В реальности же это - самое слабое государство Южного Кавказа, региональный лузер, безостановочно ищущий защиты под тем или иным крылом.

Надежд на то, что спрятаться удастся под крылом ОДКБ, нет. Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан", в ОДКБ у нашей страны больше друзей, чем у Армении. И это та реальность, с которой вынужден будет смириться официальный Ереван. Тем более, что и вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью изданию "АиФ", отвечая на вопрос, может ли ОДКБ оказать более активную и военную помощь члену организации - Армении в конфликте с Азербайджаном, заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции организации. Вот так. Четко, конкретно, ясно. Аккурат накануне саммита ОДКБ в Ереване.