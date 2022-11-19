Признание очевидного со стороны США: Азербайджан - региональный лидер, Армения - юлящий лузер

Автор: Акпер Гасанов

Череда крайне нежелательных новостей для Армении и мирового армянства приходит в последнее время из США. Начнем с того, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия преодолела порог в 218 мест, необходимых для контроля над Нижней палатой представителей. А победа республиканцев в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократки Нэнси Пелоси на посту спикера в январе. Вместо нее будет конгрессмен от Калифорнии, республиканец Кевин Маккарти.

И тут не грех вспомнить про состоявшийся в сентябре визит Нэнси Пелоси в Ереван, который обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн. Из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. Мы уже тогда писали, что Пелоси отправилась в армянскую столицу исключительно из меркантильных соображений.

Она и денежку себе и партии заработала, и голоса армян вроде как собрала на нынешних выборах, но в конечном итоге не видать ей больше нагретого кресла спикера в Палате представителей. А Армения с ее ошибочной ставкой на Пелоси оказалась в пролете. Но это - всего лишь одно из звеньев длинной цепи провалов РА и армянства в американском направлении.

Как известно, 16 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава Госдепа еще раз подчеркнул, что 7 ноября нынешнего года в Вашингтоне состоялись очередные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору, и США полны решимости внести вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ответ Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что постоянное внимание государственного секретаря Энтони Блинкена к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия США в этом направлении заслуживают высокой оценки. Вместе с тем, глава нашего государства отметил, что, несмотря на усилия и проведенные переговоры в этом направлении, противоречивые заявления, озвученные в последние дни руководством Армении, негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами и продвижении мирной повестки дня.

Что было потом? "Я призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранить динамику мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября", - написал Энтони Блинкен на своей странице в Twitter. Что означает только одно - в США понимают искренность и правильность позиции Азербайджана и видят попытки руководства Армении избежать взятых на себя обязательств.

Дальше больше. Администрация США полагает, что экспорт энергоносителей из Азербайджана в страны Европы поможет им сократить зависимость от российских поставок. Об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы давно выступали за диверсификацию поставок энергоносителей. И мы видим, что все страны, которые были чрезмерно зависимы от России, ищут другие источники [поставок]. И в этом контексте Азербайджан играет важную роль. И я думаю, что он продолжит играть очень важную роль", - утверждала она. "Мы видели увеличение объемов поставок нефти и газа из Азербайджана в Европу по мере того, как она уходит от поставок из России", - отметила Донфрид.

Одним словом, в США видят и подчеркивают важность нашей страны, не только как ведущего государства Южного Кавказа, но и как решительного и надежного партнера Европы в плане поставок энергоносителей. В самом Старом Свете на этот счет говорили много и громко, благодаря официальный Баку за то, что нынешней зимой во многих европейских странах и городах не будет проблем с газом.

Сразу возникает простой вопрос - а какую важную и позитивную роль с момента обретения независимости сыграла Армения для Европы или США? Ответ очевиден - никакой. Это государство-лузер, проводившее все эти годы политику самоизоляции и территориальных претензий к соседям. Ее роль все эти годы была деструктивной. Армения стояла и продолжает стоять на паперти с протянутой рукой, она по сути критически зависит от подачек извне.

Все это видят и понимают в США. Там ценят и одобряют по настоящему независимую внешнюю политику нашего государства, его направленность на инициирование и реализацию проектов, пользу от которых извлекают не только дружественные региональные государства, но и страны, расположенные далеко от Южного Кавказа. И отношение к нам со стороны США соответствующее.

И вот, та же Карен Донфрид выступила с еще одним заявлением, повергшим РА и мировое армянство в уныние. Отвечая на вопросы сенаторов относительно 907-й поправки к Акту в поддержку свободы, она заявила, что помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США. По ее словам, помощь Азербайджану предназначена для обеспечения безопасности границ, "что дало значительные результаты в противодействии транснациональным угрозам со стороны Ирана и нарушило маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу".

Вот так, открыто и аргументированно в пешее эротическое путешествие были посланы те ангажированные американские политики, которые тужились воспрепятствовать выделению помощи со стороны США для нашей страны. Инвестиции в такого рода политиков оказались столь же провальными и бессмысленными , как и оплата вояжа Пелоси в Ереван. Азербайджан был, есть и будет ведущим государством региона, сотрудничать с которым заинтересованы и ЕС, и США, и Китай. А Армения? Ее место - на паперти.