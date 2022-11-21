Иран "меняет пластинку": о причинах и последствиях заявления Али Акбара Велаяти

Автор: Акпер Гасанов

Эти кадры легко можно найти в интернете. На них общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдара Алиев, после церемонии подписания важных документов с тогдашним президентом Ирана Али Акбаром Хашемии Рафсанджани, сделал жесткое заявление. Он пресек разного рода спекуляции, имевшие место в Иране на тему названия Каспийского моря.

Гейдар Алиев, в присутствии президента Ирана, подчеркнул, что недопустимо, когда Каспийское море пытаются именовать Мазендеранским, по названию народа, населяющего одноименную прибрежную провинцию Ирана. Иранская делегация, во главе с Рафсанджани, не нашла аргументированного ответа великому политическому деятелю современности.

Советник по внешней политике высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти долгих 16 лет, с 1981 по 1997 годы, занимал пост министра иностранных дел соседней страны. Он дважды участвовал в президентских выборах и является ныне одной из самых влиятельных политических фигур в Иране. Причем, намного более влиятельной, чем действующий глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. По сути, именно советы Велаяти играют чрезвычайно важное значение в плане шагов, осуществляемых Ираном во внешней политике.

Соответственно, его заявления всегда важны и являются четким показателем внешнеполитического направления Ирана. И в этой связи, крайне интересны были речи, озвученные Велаяти ныне. Как известно, он высоко оценил ключевую роль азербайджанского народа в истории Ирана и его важные шаги в защите страны и укреплении могущества и регионального значения Ирана.

Тут он прав. И в нашей стране тоже всегда подчеркивали важнейшую роль азербайджанцев в древней и современной истории Ирана. Так что, тут как бы и предмета спора нет. "Я тоже азербайджанец", подчеркнул Велаяти. Тоже - хорошее признание. Правда, после его озвучивания никуда не исчезла проблема, на которой акцентировал внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"В тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджанского государства, лишено этих возможностей", подчеркнул тогда глава нашего государства. В Иране эта проблема стоит особо остро и Велаяти не может об этом не знать. Так что желательно, чтобы его фраза о том, что "азербайджанский народ - свет наших очей" подкреплялась конкретными шагами по обеспечению десятков миллионов азербайджанцев Ирана их конституционным правом получать образование на родном языке.

И еще. Мы все видим, как в ходе подавления акций протеста в Иране убивают и избивают азербайджанцев. Странное проявление заботы о "свете очей" Ирана, не правда ли? Впрочем, идем далее.. Велаяти также опроверг обвинения и слухи о том, что Иран планировал напасть на Азербайджан или захватить власть в соседней стране. Тут имеет смысл уточнить, что открытого обвинения в том, что опровергает сейчас советник по внешней политике высшего руководителя Ирана, со стороны официального Баку не было.

Тогда как со стороны Ирана в адрес нашей страны прозвучало очень много неуместного. Велаяти, конечно же, обладает возможностью выявить авторов таких заявлений в своей стране и потребовать от них публичных извинений в адрес Азербайджана. При этом, непонятно как быть с фактом военных учений КСИР на ирано-азербайджанской границе. Их ведь не было десятилетиями и вдруг они появились. Неужели внешние силы, желающие рассорить Баку и Тегеран все это устроили?!

Кстати, согласно утвержденному ранее министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики были проведены учения воинских частей Сил специального назначения, сообщили в Минобороны. Они проводились под руководством командующего Силами специального назначения генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева. Любой сторонний наблюдатель согласился бы с тем, что учения наших Сил специального назначения отличались куда более высоким уровнем профессиональной подготовки, чем учения КСИР.

Предположу, что и в Иране все увидели и поняли. А еще, в Иране наверное увидели, как в нашей стране разоблачена сеть агентов, работающих на Иран. Предположу, что и этот фактор сыграл определенную роль в том, что ныне мы услышали от Велаяти такие миролюбивые заявления. Правда, он чуток перегнул палку, стараясь казаться конструктивным и дружественно настроенным.

Прозвучавшее из его уст "Иран поддержит Азербайджан, если на него нападет какая-то страна" дало основание говорить об общей неискренности Велаяти. Потому, что почти тридцать лет 20% территорий Азербайджана находились под армянской оккупацией. Каким же это волшебным образом Велаяти "не заметил" данного факта, хотя занимал пост главы МИД Ирана- большая загадка.

В любом случае, Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне. Хотел того Иран или нет- уже без разницы. Азербайджан открывает посольство в Израиле. Опять же- официальный Баку не будет озираться на мнение Ирана на сей счет. В том числе и потому, что Иран развивал отношения с Арменией на протяжении всего периода, пока длилась оккупация наших земель со стороны РА.

И сейчас Иран развивает отношения с РА. Открытие иранского консульства в Кафане, открытие консульства Армении в Тебризе - тому доказательства. Так что, не было, нет и не будет у Ирана морального права в чем-то упрекать Азербайджан. А вот учитывать влияние и мощь нашей страны в мире и в регионе - в Иране вынуждены. Наша страна имеет самую сильную армию и экономику на Южном Кавказе, проводит грамотную внешнюю политику и имеет большой круг друзей и союзников в мире.

Так что, не нужно Велаяти преподносить свои заявления, как жест доброй воли. Нет, это констатация того, что снова провалом закончилась попытка оказания давления на Азербайджан. В Баку это услышали. "Азербайджанская Республика во все времена была заинтересована в развитии отношений с Исламской Республикой Иран на основе взаимного уважения и доверия, и сегодня это так", заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. И это - абсолютная правда. Азербайджан со всеми государствами выстраивает отношения именно исходя из принципа "какой привет- такой ответ". Надеюсь, что в Иране это раз и навсегда уяснили.